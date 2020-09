Google Chrome OS Wallpaper: Hier gibt es alle neuen Hintergrundbilder des Betriebssystems zum Download

Wir bieten euch hier im Blog regelmäßig die Wallpaper der neuesten Smartphones zum Download an, aber natürlich möchten auch Desktopnutzer immer mal wieder schöne Aussichten genießen. Google hat dem Betriebssystem Chrome OS vor wenigen Tagen eine ganze Reihe neuer Wallpaper in vier Sammlungen veröffentlicht, die natürlich auch auf allen anderen Plattformen verwendet werden können. Wir bieten sie euch wie üblich gesammelt zum Download an.



Nicht nur die Smartphone-Hersteller bringen mit jedem neuen Flaggschiff eine ganze Reihe neuer Wallpaper auf den Markt, sondern auch Google findet immer wieder engagierte Designer, die neue Hintergrundbilder für die Wallpaper-App oder Chrome OS beisteuern. Jetzt war das Chromebook-Betriebssystem mal wieder an der Reihe, das um gleich vier neue Sammlungen erweitert wird, die wirklich sehr schön anzusehen sind.

Google hat Chrome OS neue Wallpaper spendiert, die allerdings erst in der Canary-Version nutzbar sind und vielleicht auch Nutzer anderer Betriebssysteme interessieren könnten. Es handelt sich um vier Sammlungen, die ihr hier jeweils als kleine Vorschau findet und natürlich wie üblich sowohl einzeln in der Galerie als auch gesammelt als ZIP im Google Drive herunterladen könnt.

Collage

Element









Made by Canvas – Hedof

Made by Canvas – Russ Gray

Chrome OS Wallpaper: Galerie | Download

