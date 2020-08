Android Wallpaper: Hier gibt es Hintergrundbilder & Live Wallpaper vieler Smartphones zum Download (Galerie)

Alle große Smartphone-Hersteller spendieren ihren Premium-Modellen alljährlich neue Hintergrundbilder und Live Wallpaper, die sich sowohl bei den Fans als auch vielen weiteren Nutzern häufig großer Beliebtheit erfreuen. In den letzten Wochen kamen so viele neue Modelle und Wallpaper dazu, dass wir sie noch einmal übersichtlich präsentieren. In diesem Artikel findet ihr alle Smartphone-Wallpaper als Vorschau sowie die Links zu den Downloads.



Wir bieten euch hier im Blog in unregelmäßigen Abständen die Hintergrundbilder der populärsten Smartphones zum Download an, die sich immer wieder sehr großer Beliebtheit erfreuen. Die Wallpaper stammen direkt von den Smartphones und lassen sich in den allermeisten Fällen auf allen anderen Smartphones verwenden. Einzige Ausnahme sind zum Teil die Live Wallpaper, die in manchen Fällen Markengebunden sind und somit nicht auf jedem Gerät zur Verschönerung verwendet werden können.

In den letzten Monaten wurden einige neue Smartphones veröffentlicht, die allesamt mit neuen Hintergrundbildern und immer häufiger auch Live Wallpaper ausgestattet waren. Sobald wird die entsprechenden Dateien erhalten, bieten wir sie euch wie gewohnt zum Download an – was von allen Lesern sehr rege genutzt wird.

Alle Links zu den Galerien und Downloads werden von uns dauerhaft angeboten und sollten auch in vielen Jahren, so lange der Blog noch existiert, funktionieren. Speichert sie euch also eventuell bei Bedarf in den Bookmarks, genauso wie die Links zu den Artikeln mit allen Details und Vorschaubildern.

Samsung Galaxy Note 20 Wallpaper

Samsung hat dem Galaxy Note 20 gleich 16 Hintergrundbilder sowie sieben Live Wallpaper spendiert, die sich allesamt sehr ähnlich sehen, aber dennoch im Detail betrachtet Unterschiede aufweisen – das gilt vor allem für die animierten Exemplare.

Samsung Galaxy Note 20: Wallpaper Galerie | Wallpaper Download | Live Wallpaper Download









Vivo X50 Pro Wallpaper

Der hierzulande noch nicht ganz so weit verbreite, aber global sehr gut aufgestellte, Smartphone-Hersteller Vivo hat seinem neuesten Flaggschiff nicht weniger als 54 Hintergrundbilder spendiert! Tatsächlich ist eine der besten Wallpaper-Sammlungen der letzten Jahre herausgekommen, denn die Motive decken viele Bereiche ab und folgen keinem klaren Thema. In diesem Fall ein großer Vorteil.

Vivo X50 Pro: Wallpaper Galerie | Wallpaper Download

ASUS ROG Phone 3 Wallpaper

ASUS hat mit dem ROG Phone 3 kürzlich ein neues Gamer-Smartphone auf den Markt gebracht, dem natürlich die dazu passenden Hintergrundbilder und Live Wallpaper spendiert worden sind. Wer die Umsetzung perfektionieren möchte, kann mit einer separaten APK sogar den Gaming Modus aktivieren. Insgesamt gibt es 29 Hintergrund sowie vier Live Wallpaper.

ASUS ROG Phone 3: Wallpaper Galerie | Hintergrundbilder Download | Live Wallpaper Download

OnePlus Nord Wallpaper

Mit dem OnePlus Nord wagt der Hersteller einen kleinen Neustart, der vermeintlich zurück zu den Wurzeln des noch gar nicht so alten Unternehmens führen soll. Anlässlich dessen hat man auch dem OnePlus Nord gleich acht neue Hintergrundbilder und vier Live Wallpaper in Form von Videos spendiert.

OnePlus Nord Wallpaper: Galerie | Download | Live Wallpaper Download









Xiaomi MIUI 12 Wallpaper

Es müssen nicht immer Smartphones sein, denn der chinesische Hersteller Xiaomi legt auch mit dem neuesten Android-Aufsatz nach. In MIUI 12 befinden sich die neuen Super Wallpaper, die blitzschnelle Animationen auf den Homescreen bringen. Wer das gerne auf anderen Smartphones nutzen möchte, kann das dank der Portierung eines Bastlers nun tun. Insgesamt bietet man drei neue Super Wallpaper mit dem Planeten-Thema.

» Xiaomi MIUI 12 Super Wallpaper

—

Das war doch schon wieder ein schöner Schwung an Hintergrundbildern und Live Wallpaper, mit denen ihr eure Smartphones verschönern könnt. Und wer noch mehr möchte, der findet in diesem Artikel alle Downloads seit Anfang des Jahres und in diesem Artikel alle Downloads aus dem vergangenen Jahr. Schaut einfach mal in unser Archiv, dort findet ihr noch viele weitere Hintergrundbilder.

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren