OnePlus Nord Wallpaper: Alle acht Hintergrundbilder & Live Wallpaper des neuen Smartphones zum Download

Vor wenigen Tagen wurde das neue OnePlus Nord vorgestellt, das schon in den Wochen zuvor heiß erwartet wurde und den chinesischen Hersteller wieder stärker in der Mittelklasse repräsentieren soll. Auch für das OnePlus Nord waren die Grafikdesigner wieder fleißig und haben dem Smartphone acht neue Hintergrundbilder sowie vier Live Wallpaper spendiert, die wir euch natürlich wie gewohnt zum Download anbieten.



Smartphone-Wallpaper haben häufig einen festen Bezug zum jeweiligen Gerät, denn sie sind natürlich als Standard eingestellt und werden auch in der Werbung entsprechend verwendet. In einigen Fällen spiegeln sie auch die Identität des Smartphones wider und wurden sehr gezielt für das jeweilige Modell entworfen. Gefühlt ist das bei OnePlus nicht unbedingt der Fall, aber dennoch sind die Designer immer wieder fleißig und produzieren Wallpaper am Fließband.

Das OnePlus Nord ist endlich da und soll dem chinesischen Hersteller dabei helfen, wieder zu den Wurzeln zurückzukehren und kleinere Zahlen auf das Preisschild zu bringen. Ganz nebenbei erweitert man sich das Smartphone-Portfolio mit dem Nord um eine weitere Serie und um diese gebühren zu begrüßen, gibt es natürlich auch wieder neue Hintergrundbilder sowie Live Wallpaper für das Smartphone.

Der Produktname Nord wurde laut Wikipedia übrigens tatsächlich nach der Himmelsrichtung benannt – mit voller Absicht auch in der deutschen Schreibweise. Nord bedeutet auf einem Kompass, nach vorne zu blicken und Schritte nach vorne zu machen – ist für ein Smartphone natürlich nicht schlecht, aber gerade bei einem „back to the roots“-Gerät vielleicht etwas merkwürdig. Aber darum soll es an dieser Stelle gar nicht gehen. Alle Informationen und Spezifikationen rund um das OnePlus Nord findet ihr im Listing bei Amazon.

Widmen wir uns nun den Wallpapern, die auch beim OnePlus Nord wieder zahlreich vorhanden sind – nämlich Acht an der Zahl. Dazu kommen noch vier Live Wallpaper, die ebenso wie die Hintergrundbilder auf jedem Smartphone verwendet werden können. Hier bekommt ihr sie zum Download.









Die acht Hintergrundbilder haben eine Auflösung von 1080×2400 Pixeln und können somit bequem auf sehr vielen Displays ohne große Streckung oder Abschneiden von Kanten verwendet werden. Wie üblich bieten wir euch alle Hintergrundbilder sowohl als ZIP-Archiv bei Google Drive zum Download an, als auch als Galerie bei Google Fotos für den schnellen Überblick. Auch bei Google Fotos findet ihr die Bilder in Originalgröße, sodass sie von dort einzeln heruntergeladen werden können.

Die vier zusätzlichen Live Wallpaper bieten wir euch ebenfalls zum Download an. Dabei handelt es sich in diesem Fall nicht um APK-Dateien, sondern um simple Videos mit 60 FPS oder 90 FPS und einer Auflösung von 1080×2400 Pixeln. Die Videos können sowohl einzeln auf den Homescreen gebracht als auch über die einzelne APK-Datei eingebunden werden. Letzte ist aber wie bereits gesagt nicht unbedingt notwendig.

OnePlus Nord Wallpaper: Galerie | Download | Live Wallpaper Download

» Alle Details zum OnePlus Nord

» Google Chrome: So lässt sich ein Hintergrundbild für die Neuer Tab-Seite festlegen und täglich wechseln

