Android Wallpaper: Hier gibt es die Hintergrundbilder der populärsten 2020er-Smartphones zum Download (Galerie)

Viele große Smartphone-Hersteller statten ihre Premium-Modelle nicht nur jährlich mit neuen Funktionen aus, sondern geben ihnen auch eine Reihe von neuen Wallpapern und Live Wallpaper mit auf den Weg. Wir bieten euch diese Bilder regelmäßig zum Download an, die sich auch hier im Blog sehr großer Beliebtheit erfreuen. In diesem Artikel bekommt ihr die Galerie- und Downloadlinks für die populärsten Wallpaper im ersten Halbjahr 2020.



Wir bieten euch hier im Blog regelmäßig Hintergrundbilder der populärsten Smartphones zum Download an, die sich auch immer wieder sehr großer Beliebtheit erfreuen. Die Wallpaper stammen direkt von den Smartphones und lassen sich in den allermeisten Fällen auch auf allen anderen Smartphones verwenden. Einzige Ausnahme sind zum Teil die Live Wallpaper, die in manchen Fällen Markengebunden sind und somit nicht auf jedem Gerät zur Verschönerung verwendet werden können.

Das erste Halbjahr 2020 war eine schwierige Zeit, aber dennoch haben die großen Hersteller wieder neue Smartphones vorgestellt, die natürlich auch neue Hintergrundbilder, Live Wallpaper, Video-Hintergründe oder gar Super Wallpaper im Gepäck hatten. Sobald uns hier im Blog die Hintergrundbilder unterkommen, bieten wir sie sowohl zur Ansicht als Galerie als auch im Archiv zum Download an. Die Auswahl, Qualität und auch die Abmessungen können dabei ganz unterschiedlich sein.

Als kleinen Abschluss für das erste Smartphone-Halbjahr 2020 bekommt ihr hier nun eine Übersicht inklusive den dazugehörigen Links. Möchtet ihr etwas weiter zurückreisen, dann schaut euch auch diesen Artikel mit allen Hintergrundbildern aus dem Jahr 2019 an. Und sollte dann noch immer nichts dabei sein, hilft vielleicht noch ein Blick in die Bing Wallpaper App von Microsoft, die täglich aktualisiert wird und jeden Tag ein neues Hintergrundbild auf das Smartphone bringt. Die App findet ihr Hier.

Alle Links zu den Galerien und Downloads werden von uns dauerhaft angeboten und sollten somit auch noch viele Jahre funktionieren. Speichert sie euch also eventuell bei Bedarf in den Bookmarks, genauso wie die Links zu den Artikeln mit allen Details.









Samsung Galaxy Z Flip

Für das Samsung Galaxy Z Flip haben die Designer insgesamt sechs Hintergrundbilder und Videos erstellt.

» Alle Details | Galerie | Download

Samsung Galaxy S20

Für das Samsung Galaxy S20 haben die Designer insgesamt zehn Hintergrundbilder und Videos erstellt.

» Alle Details | Galerie | Download

Oppo Find X2

Für das Oppo Find X2 haben die Designer insgesamt 15 Hintergrundbilder erstellt.

» Alle Details | Galerie | Download









OnePlus 8

Für das OnePlus 8 haben die Designer insgesamt 12 Hintergrundbilder erstellt.

» Alle Details | Galerie | Download

Xiaomi MIUI 12

Die Designer haben für Xiaomi MIUI 12 eine Reihe von Super Wallpaper gebastelt, bei denen es sich grundsätzlich um Live Wallpaper handelt, die durch ihre Darstellung etwas Geschwindigkeit auf den Homescreen bringen.

» Alle Details | Mars | Erde (Gletscher) | Erde (Wald)

Pixel 4a

Für das Google Pixel 4a haben die Designer insgesamt 16 Hintergrundbilder erstellt, die bei den Protoypen zunm Einsatz kamen. Kann sich bis zum irgendwann-finalen Release allerdings noch ändern.

» Alle Details | Galerie | Download

Sony Xperia 1 II

Für das Sony Xperia 1 II haben die Designer insgesamt 25 Hintergrundbilder und Live Wallpaper erstellt.

» Alle Details | Galerie | Download | Live Wallpaper









HTC Desire 20 Pro

Für das HTC Desire 20 Pro haben die Designer insgesamt 17 Hintergrundbilder erstellt.

» Alle Details | Galerie | Download

OnePlus neues Logo

Anlässlich des kürzlich eingeführten neuen OnePlus-Logos haben die Designer des Smartphone-Herstellers eine Reihe von farbenfrohen Hintergrundbildern veröffentlicht. Insgesamt gibt es vier Wallpaper.

» Alle Details | Galerie | Download

OnePlus Wallpaper Design Contest

OnePlus hat die Ergebnisse eines jüngst zu Ende gegangenen Wallpaper Design Contest veröffentlicht und die insgesamt 17 Gewinner-Hintergrundbilder zum Download angeboten.

» Alle Details | Galerie | Download

