Oppo Find X2 Wallpaper: Hier bekommt ihr alle 15 neuen Hintergrundbilder des Smartphones zum Download

Vor wenigen Tagen wurden die neuen Oppo Find X2-Smartphones vorgestellt die nun auch in puncto Preisgestaltung in der absoluten Premiumklasse angekommen sind. Für die rund 1000 Euro erhält man aber nicht nur das Premium-Smartphone, sondern auch eine Reihe von speziell für diese beiden Geräte entworfenen Wallpaper, die anderen Top-Smartphones in nichts nachstehen. Wer sich das Geld ersparen möchte, bekommt hier nun alle 15 Wallpaper zum Download.



Smartphone-Wallpaper erfreuen sich sehr großer Beliebtheit und sind im Web in Massen zu bekommen. Doch während man am Desktop häufig auf eigene Fotos setzt, nutzen viele Smartphone-Nutzer vor allem die auf dem Gerät bereits vorhandenen Grafiken. Weil die Designer der großen Hersteller sehr oft großartige Arbeit leisten, greifen immer mehr Nutzer auch auf deren Werke zurück – und das nicht nur beim eigenen Modell. Natürlich kann man sich dafür auch bei der Konkurrenz bedienen.

Oppo hat vor wenigen Tagen nicht nur die neue Oppo Watch vorgestellt, sondern auch die erfolgreiche Find X Smartphone-Serie fortgesetzt. Die beiden Smartphones Find X2 und Find X2 Pro gehören ins absolute Premium-Segment und haben jeweils vierstellige Zahlen auf dem Preisschild (okay, fast, das kleine kostet 999 Euro). Dazu gehört es auch sehr schöne Wallpaper, die die Designer exklusiv für diese beiden Smartphones erstellt haben.

Die Wallpaper bewegen sich im etablierten Terrain, denn sie sind denen zahlreicher anderer Smartphones sehr ähnlich und bewegen sich irgendwo zwischen Kunst und natürlichen Formen. Manches erinnert an Ölfarben, einiges an Satellitenbilder und anderes wiederum an Planeten oder Augen. Der Stil scheint allerdings sehr populär zu sein und darf somit auch auf den neuen Oppo-Smartphones nicht fehlen. Natürlich können sie als Grafikdatei auch jederzeit auf anderen Smartphones eingesetzt werden.

Wir bieten euch die insgesamt 15 Wallpaper hier wie gewohnt zum Download an. Ihr könnt entscheiden, ob ihr direkt das gesamte Archiv mit allen Wallpapern oder nur einzelne Bilder herunterladen möchtet. Im folgenden Vorschaubild seht ihr alle Wallpaper in der Übersicht.







Die Wallpaper haben eine Auflösung von 1.440 x 3168 und können rein optisch natürlich problemlos gestreckt oder gestaucht werden, damit sie auf jedes Smartphone-Display passen. Interessanterweise versucht Oppo mit diesen Wallpapern gar nicht erst, das Kameraloch zu verstecken, so wie es andere Hersteller mit ihren Kamera-Aussparungen oder der Notch tun.

Schaut euch alle Bilder direkt bei Google Fotos an, ladet sie dort einzeln herunter oder nehmt euch direkt das gesamte Archiv mit allen 15 Bildern von Google Drive. Und wer gar nicht genug von Wallpapern bekommen kann, findet in unserem großen Archiv natürlich noch viele weitere Wallpaper-Sammlungen der populärsten Smartphones.

Oppo Find X2 Wallpaper: Google Fotos | Google Drive

