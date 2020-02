Samsung Galaxy Z Flip Wallpaper: Hier bekommt ihr alle sechs Hintergrundbilder und Videos zum Download

Am Dienstag hat Samsung das Galaxy Z Flip vorgestellt und könnte damit wieder einen neuen Android-Formfaktor etablieren, der natürlich auch wieder starke Einflüsse auf die Hintergrundbilder hat. Weil sich Wallpaper aktueller Smartphones immer wieder großer Beliebtheit erfreuen, bieten wir euch nun die insgesamt fünf Hintergrundbilder und das dazu passende Hintergrundvideo des Galaxy Z Flip zum Download an.



Smartphone-Wallpaper sind längst nicht mehr nur generische Bilder, sondern gehören fest zum Marketing-Konzept rund um neue Smartphones. Kein Wunder also, dass fast alle großen Hersteller eigene Designer beschäftigen, die passende Hintergrundbilder zum neuen Produkt erstellen. Weil diese Wallpaper auch in der Werbung bzw. in allen Verkaufsprospekten Verwendung finden, spiegeln sie auch immer wieder die Identität des Smartphones wider.

Samsung hat auch nach dem Debakel rund um das Galaxy Fold nicht aufgegeben und am Dienstag das Galaxy Z Flip vorgestellt, das ein anderes Konzept verfolgt und wohl deutlich erfolgreicher werden dürfte. Für die Entwicklung hat man sehr eng mit Google zusammengearbeitet, woraufhin Google gleich viele neue faltbare Smartphones angekündigt hat. Natürlich müssen sich auch die Wallpaper den neuen Gegebenheiten anpassen.

Samsungs Designer haben insgesamt sechs neue Hintergrund-Medien erstellt, die sich an die Gegebenheiten des Klapp-Displays anpassen. Zwei Hintergrundbilder sind quadratisch für die Darstellung auf dem „halben“ Display, zwei weitere haben die volle Größe, ein weiteres zeigt eine Video-Animation des gleichen Bildes. Und der Vollständigkeit Halber ist auch noch ein Werbebild eines amerikanischen Modehändlers dabei, mit dem Samsung eine Kooperation für ein exklusives Modell hat. Die Bilder orientieren sich stark an den Galaxy S20-Wallpapern.

Die Hintergrundbilder haben eine Auflösung von 2.636 x 2.636 Pixeln und können demnach auch problemlos auf allen anderen Smartphones verwendet werden, die über ein „normales“ Display mit den Standard-Abmessungen verfügen. Ladet sie einfach hier herunter.







Wie gewohnt bieten wir euch an dieser Stelle wieder alle Hintergrundbilder als Download im Google Drive an, aber auch die Galerie für den Download der einzelnen Bilder oder des Videos sowie zur Vorschau. Auf obigem Bild seht ihr eine Vorschau der sechs Medien, die ihr auch bei Google Fotos in Originalgröße findet. Ladet sie einfach herunter und verwendet sie auf eurem Smartphone. Video-Wallpaper werden allerdings nicht von jedem Smartphone unterstützt.

Und nun dürfen wir sehr gespannt sein, wie die vielen weiteren faltbaren Android-Smartphones aussehen werden, die Google nach der Vorstellung des Galaxy Z Flip bereits in Aussicht gestellt hat.

» Samsung Galaxy Z Flip Wallpaper als Galerie (Google Fotos)

» Samsung Galaxy Z Flip Wallpaper als Download (Google Drive)

[9to5Google]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren