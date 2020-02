Samsung Galaxy S20 Aktion: Neues Smartphone jetzt vorbestellen & Galaxy Buds+ Gratis dazu bekommen

Gestern Abend wurden die neuen Samsung Galaxy S20-Smartphones vorgestellt und eröffnen damit endgültig die Smartphone-Saison 2020. Große Überraschungen in puncto Hardware oder Ausstattung gab es nicht, denn dank zahlreicher Leaks war zuvor schon alles bekannt – inklusive der Preisgestaltung. Jetzt hat Samsung den Vorverkauf gestartet und legt für Schnell entschlossene kostenlose Galaxy Buds+ oben drauf.



Das Smartphone-Jahr 2020 wird so spannend wie schon lange nicht mehr, denn es gibt mehrere große Themen und zum Teil auch Umbrüche: Wie erfolgreich wird Huawei ohne Google sein? Werden die faltbaren Smartphones mit einem Jahr Verspätung den Durchbruch schaffen? Wie groß und zahlreich sollen die Smartphone-Kamerablöcke noch werden und wo ist eigentlich die absolute Schmerzgrenze nach oben? Samsung startet mit starken Geräten in diese Saison.





Samsung hat gestern nicht DAS neue Galaxy S20 vorgestellt, sondern gleich vier Geräte aus dem Ärmel geschüttelt, mit denen man alle Preis- und Ausstattungsklassen abdecken möchte und auch wieder ein 5G-Smartphone im S-Portfolio hat. Die ersten Kritiken fielen, abgesehen von der Preisgestaltung der Ultra-Geräte, sehr positiv aus. Die wahren Stärken und Schwächen werden sich aber natürlich erst in den Reviews zeigen, die wohl in etwa zwei bis drei Wochen zu erwarten sind.

In obiger Tabelle findet ihr einen schnellen Vergleich zwischen den drei verschiedenen Versionen des Galaxy S20. Einen ausführlicheren Vergleich sowie das zusätzlich angebotene 5G-Modell findet ihr direkt bei amazon, das sich das 5G-Smartphone zumindest für den Start exklusiv gesichert hat. Viele weitere technische Daten und Informationen zu den Neuerungen der Smartphones findet ihr auf dieser Seite.







Wer jetzt schon von den Galaxy S20-Smartphones begeistert ist und zu den ersten Besitzern gehören möchte, bekommt von Samsung auch in diesem Jahr wieder eine nette Aktion geboten: Bestellt ihr bis zum 8. März ein Galaxy S20+ oder ein Galaxy S20 Ultra 5G, gibt es die Galaxy Buds+ Kopfhörer Gratis oben drauf. Natürlich haben die beiden Smartphones einen stolzen Preis, aber auch die Kopfhörer schlagen in der UVP mit 169 Euro zu Buche. Für schnell entschlossene kann sich das also lohnen. Diese Aktion gilt auch dann, wenn ihr das Smartphone bei einem teilnehmenden Händler kauft.

Habt ihr es nicht ganz so eilig, könnt einige Monate warten und benötigt vielleicht auch keine kabellosen Kopfhörer, dann solltet ihr besser warten – denn die Preise dürften auch in diesem Jahr wieder sehr schnell sinken und von den Händlern mit Rabatten oder von den Mobilfunkbetreibern mit attraktiven Geräten unter die Leute gebracht werden. Garantiert ist das allerdings nicht, denn auch Google hatte es im vergangenen Jahr geschafft, einen massiven Preisverfall bei den Pixel 4-Smartphones zu verhindern.

