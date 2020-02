Smart Home: Google macht Bestätigung in zwei Schritten für alle Nest-Nutzer zur Pflicht

Google hat im vergangenen Jahr damit begonnen, große Teile des Smart Home-Portfolios zur Marke Nest zu verschieben, die schon zuvor ein deutlich breiteres Sortiment aufweisen konnte. Gleichzeitig wurde die Möglichkeit geboten, das Nest-Konto in den Google-Account zu verschieben und somit von zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen zu profitieren. Wer das bisher nicht getan hat, muss schon bald zusätzliche Schritte beim Login in Kauf nehmen. Aber auch Google-Nutzer sollten die Bestätigung in zwei Schritten aktivieren.



Google hat Nest zu einer wichtigen Marke im Smart Home aufgebaut und hat der Hardware-Tochter auch das Geschäft mit Smart Speakern überlassen. Langjährige Nest-Nutzer haben seit dem vergangenen Jahr die Möglichkeit, ihren Account in ein Google-Konto zu migrieren – was aber längst noch nicht alle getan haben. Alle Nutzer, die diesen Schritt bisher nicht gegangen sind, müssen ab dem Frühjahr einen weiteren Schritt beim Login in Kauf nehmen.

Wurde kein Google-Konto angebunden oder keine Bestätigung in zwei Schritten aktiviert, wird es ab Frühling bei jedem Login-Versuch eine E-Mail mit einem sechs-stelligen Code versendet, der beim Login eingegeben werden muss. Das ist eine relativ sichere Methode, die die Sicherheit im Smart Home aber stark erhöhen kann. Möchtet ihr diesen Schritt umgehen, hilft nur der Wechsel in das Google-Konto.

Und wer bereits auf ein Google-Konto migriert hat, sollte auch dort die Bestätigung in zwei Schritten aktivieren und unbedingt auch die Notfall-Codes sicher verwahren.

