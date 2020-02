Es ist vorbei: Die Smartphone-Ambitionen des Android-Erfinders sind gescheitert – Essential stellt Betrieb ein

Vor knapp drei Jahren hat Android-Erfinder Andy Rubin das erst Essential Phone vorgestellt und wollte nicht nur den Smartphone- sondern auch Smart Home-Markt revolutionieren. Daraus ist bekanntlich nichts geworden und auch das im vergangenen Jahr erstmals in Aussicht gestellte Smartphone Essential Gem ist niemals auf den Markt gekommen. Jetzt zieht das Unternehmen endgültig den Stecker und wird die Pforten schließen.



Das erste Essential-Smartphone hat schon während der Vorstellung einen regelrechten Hype ausgelöst – und das aus zwei Gründen: Es war das erste Smartphone mit Notch und hatte somit ein deutlich größeres Display als die meisten Konkurrenten. Und es war das Startup des Android-Erfinders Andy Rubin, der einige Jahre zuvor Google verlassen hatte und noch einmal von vorne anfangen wollte. Durch allerlei Probleme entwickelte sich das Smartphone allerdings trotz guter Kritiken eher zu einem Flop.

Lange Zeit kam kein Produkt hinterher, von den großen Smart Home-Ambitionen hatte man sich schon lange verabschiedet. Im Oktober 2019 wurden die neuen Essential Gem-Smartphones in Aussicht gestellt, die aber niemals auf den Markt gekommen sind. Das Gerät soll zwar sehr gut sein (eigene Aussage), aber offenbar ging das Geld aus und man sah auch keine Perspektive auf dem Markt, sodass nun der Stecker gezogen wurde.

Despite our best efforts, we’ve now taken Gem as far as we can and regrettably have no clear path to deliver it to customers. Given this, we have made the difficult decision to cease operations and shutdown Essential.