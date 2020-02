Gboard: Hunderte neue Emojis – Googles Tastatur-App kombiniert Emojis zu kultigen neuen Stickern (Galerie)

Vor wenigen Tagen wurden die neuen 2020er Emojis vorgestellt und die Liste der Bildchen hat längst eine hohe dreistellige Anzahl erreicht – aber dennoch gibt es immer wieder Situationen, in denen man nicht das richtige Emoji findet. Googles Gboard-Team hat nun eine interessante Lösung für dieses moderne Problem gefunden und rollt ab sofort die „Emoji-Küche“ aus, die aus der Kombination von zwei Emojis eigene Sticker erstellt.



Wer sehr häufig mit Emoji-Unterstützung kommuniziert, wird die Probleme kennen: Eigentlich haben wir schon jetzt zu viele Emojis und sehen manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Auf der anderen Seite finden wir aber auch manchmal einfach kein passendes Emoji für eine Gefühlslage, eine witzige Aussage oder sonst etwas. Googles Gboard-Team hat sich dafür etwas einfallen lassen, das die Auswahl an verfügbaren Bildchen weiter explodieren lässt.

Alle Gboard-Nutzer dürfen sich in den nächsten Tagen über das neue Feature „Emoji Kitchen“ (zu Deutsch vermutlich „Emoji-Küche“) freuen. Der Name ist dabei Programm, denn die Nutzer können mit diesem Feature viele zusätzliche Emojis verwenden, die es in der Form in den allermeisten Fällen wohl auch niemals geben wird. Konkret werden einfach zwei Emojis zusammengeführt und dann, wenn die App das unterstützt, als Sticker versendet.

Die Erstellung ist sehr einfach, denn bei unterstützten Apps enthält Gboard einfach eine weitere Reihe über der Emoji-Auswahl. Nun müsst ihr nur noch ein Emoji auswählen und direkt über Tastatur-App erscheint eine Reihe von vorgeschlagenen Emoji-Stickern, die zwei bekannte Bildchen miteinander kombinieren. Die Ergebnisse schwanken irgendwo zwischen witzig, grandios und vielleicht auch wahnsinnig oder eher weniger schön. In folgender Galerie seht ihr einige weitere Beispiele – bewertet selbst.













Das neue Feature wird seit gestern für alle Beta-Nutzer der Gboard-App ausgerollt und wurde nun auch offiziell für alle Beta-Nutzer angekündigt. Der Rollout für die Nutzer der stabilen Version dürfte aber ebenfalls nur noch wenige Tage oder vielleicht auch Stunden entfernt sein. Wer das Update auf die aktuellste Version bereits durchgeführt hat, muss dieses Feature möglicherweise noch in den Einstellungen aktivieren.

Meine persönliche Meinung schwankt irgendwo zwischen Begeisterung und „unnötig“, aber glücklicherweise kann ja jeder Nutzer selbst entscheiden, ob das Feature verwendet werden soll oder nicht. Probiert es einfach einmal aus und überrascht eure Kommunikationspartner 🙂

