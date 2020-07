OnePlus Wallpaper: Hier gibt es alle 17 Hintergrundbilder des OnePlus Wallpaper Contest zum Download (Galerie)

Über eine mangelnde Auswahl an Smartphone-Wallpaper kann sich wirklich niemand beschweren, denn nicht nur die Smartphone-Hersteller liefern mit jeder Generation neue Bilder, sondern auch die Communitys erstellen immer wieder neue Kunstwerke. Vor wenigen Tagen ist ein von OnePlus ins Leben gerufener Design-Wettbewerb für das OnePlus 8 zu Ende gegangen, deren Ergebnisse wir euch hier wie üblich zum Download anbieten.



Selbst wer sein Hintergrundbild stündlich wechseln würde, dürfte in einem Smartphone-Leben niemals alle Kunstwerke zu sehen bekommen, die von den Hersteller und Fan-Communitys zum Download angeboten werden. Und falls doch, kann man ja noch immer ein beliebiges Bild als Hintergrundbild auf dem Smartphone verwenden – an Abwechslung mangelt es also nicht. Wer gerne fotorealistische Hintergrundbilder auf seinem Smartphone haben möchte, sollte sich einmal die Bing Wallpaper-App von Microsoft ansehen.

Vor knapp zweieinhalb Monaten wurden das OnePlus 8 vorgestellt, mit dem der Smartphone-Hersteller seine Stammlinie in die nächste Generation gebracht hat. Natürlich hat man den beiden neuen Smartphones auch wieder eine Reihe von Hintergrundbildern spendiert, die allerdings nicht unbedingt vor Kreativität glänzen und allesamt ein sehr ähnliches Motiv verwenden. Wer sich für die Bilder interessiert, bekommt sie in diesem Artikel zum Download.

Möglicherweise hat auch OnePlus die semi-gute Wallpaper-Auswahl erkannt und einen Wallpaper Design Contest ins Leben gerufen, an dem sich alle Mitglieder Community beteiligen und eigene Hintergrundbilder entwerfen und einreichen konnten. Dieser Contest ging vor wenigen Tagen zu Ende und es wurden die 17 besten Wallpaper gekürt, die sich – so war die Auflage – am Wesen des OnePlus 8 orientieren sollen. Ob das nun erreicht wurde, sei mal dahingestellt, aber es sind einige sehr schöne Aufnahmen herausgekommen.

Alle Bilder wurden frei veröffentlicht und können dementsprechend hier im Blog zur Ansicht und zum Download angeboten werden. Mit den Original-Wallpaper des OnePlus 8 haben die Bilder allerdings nicht viel zu tun.









Alle Hintergrundbilder haben eine Auflösung von 1440 x 3168 Pixeln und können wie gewohnt bei uns in Originalqualität heruntergeladen werden. Ihr findet alle Wallpaper in einer Google Fotos-Galerie zur Einzelansicht sowie zum Download in Originalqualität oder das komplette Archiv mit allen Bildern bei Google Drive. Die Downloads werden wie üblich dauerhaft zur Verfügung stehen.

Und wer sich für schöne Wallpaper rund um OnePlus interessiert, der kann sich auch einmal die neuen OnePlus Wallpaper ansehen, die das Unternehmen anlässlich des neuen Logos veröffentlicht hat. Viel farbenfroher und dennoch „schöner“ kann man das kaum machen.

» OnePlus Wallpaper Contest – Galerie (Google Fotos)

» OnePlus Wallpaper Contest – Archiv (Google Drive)

[XDA Developers]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren