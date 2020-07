Stadia: Viele Neuerungen auf Googles Spieleplattform – neue Spiele, kostenlose Titel & flexiblerer Controller

Google hat der Spieleplattform Stadia auch im vergangenen Monat wieder sehr viele Neuerungen spendiert und arbeiter hinter den Kulissen weiter an großen Verbesserungen, mit denen man damalige Versprechen umsetzen kann. Zum Start in den neuen Monat blicken wir wie üblich auf die wichtigsten Änderungen und Neuerungen zurück, die in den vergangenen Wochen den Weg zu Stadia gefunden haben.



Kabellos spielen & Google Assistant nutzen

Die moderne Spieleplattform, die riesige Datenmengen durch das Netz schickt, benötigte für die Überbrückung von zehn Zentimetern bisher ein Kabel – aber damit ist es nun vorbei. Außerdem lässt sich der Google Assistant-Button auf dem Controller nun auch während der Spiele nutzen. Alle Informationen dazu findet ihr in diesem Artikel.

Touch-Controller

Wer auf dem Smartphone spielen möchte, benötigte bisher dennoch zusätzlich den Stadia-Controller, der größer ist als das Smartphone. Damit ist es nun vorbei, denn die Spieleplattform hat einen eingeblendeten Touch-Controller erhalten. Wie der aussieht und funktioniert, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Spielen auf jedem Smartphone & mehr

Stadia unterstützt bisher nur eine überschaubare Auswahl an Smartphones von Samsung, OnePlus und natürlich den eigenen Pixel-Smartphones. Aber dabei wollte man es nicht belassen und hat einen experimentellen Bereich gestartet, über den die Unterstützung für sehr viel mehr Smartphones freigeschaltet werden kann. Alle Informationen dazu findet ihr in diesem Artikel.









Neue und kostenlose Spiele

Neue kostenlose Spiele

Im Juli gibt es vier neue Spiele, die allesamt kostenlos angeboten werden: Crayta, Monster Boy and the Cursed Kingdom, West of Loathing und SteamWorld Dig.

Kostenlose Spiele im Juli

15 Spiele sind nach wie vor kostenlos bei Stadia zu haben: Destiny 2: The Collection, PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS, GRID, SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech, SteamWorld Dig 2, SteamWorld Heist, Zombie Army 4: Dead War, The Turing Test, GYLT, Get Packed, Little Nightmares, Power Rangers: Battle for the Grid, SUPERHOT, Panzer Dragoon Remake, and The Elder Scrolls Online (nur bis zum 16. Juli).

Neue Spiele

» Stadia: Google arbeitet an interessanten Neuerungen – Zocken über mobile Daten & Spiele mit Familie teilen

[Google-Blog]

