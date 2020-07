Google Arts & Culture: Von Puzzle bis Kreuzworträtsel – einige neue Spiele zum Einstieg in die Kunstwelt (Video)

Vor gut zehn Jahren hat Google die Plattform Google Arts & Culture geschaffen, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Welt der Kunst und Kultur zu digitalisieren und allen Menschen weltweit näherzubringen – und das mit großem Erfolg. Auf dieser Mission hat man immer auch auf spielerische Ansätze gesetzt und nun geht es einen weiteren großen Schritt in diese Richtung. Mit der neuen Sammlung „Play with Arts & Culture“.



Man muss es sagen wie es ist: Die meisten Menschen interessieren sich nicht für Kunst und Kultur – zumindest nicht allumfassend. Das weiß man auch bei Google und setzt auf den Unternehmens-typischen Ansatz, die Inhalte interessant aufzubereiten, sehr leicht zugänglich zu machen und den Nutzern im besten Fall auf spielerische Weise wissen zu vermitteln. Dafür wurden in den letzten Jahren zahlreiche sehenswerte Tools gestartet, die nun Gesellschaft bekommen.

Google Arts & Culture enthält eine unglaublich große Sammlung an Kunstwerken, Gemälden und Skulpturen, aber auch virtuelle Ausstellungen, zahlreiche 3D-Modelle sowie sehr viele Dokumente zur älteren aber auch jüngeren Zeitgeschichte. Die Themen sind allesamt sehr nett aufbereitet, mit weiteren Wissensgebieten und Sammlungen verknüpft und stehen allen Nutzern vollkommen kostenlos zur Verfügung. Wer früher um die ganze Welt reisen und zahlreiche Museen besuchen „musste“, kann das nun per Mausklick tun.

Nachdem in den vergangenen Jahren zahlreiche sehenswerte Tools mit AR-Effekten in die Plattform integriert wurden, geht es nun im spielerischen Bereich weiter. Dabei setzt man ganz auf das Motto, den Nutzer sowohl zu unterhalten als auch Wissen zu vermitteln – und das gelingt mit den Casual-Spielen wirklich sehr gut. Es sind sehr einfache Spiele, die man schnell in wenigen Minuten spielen und das vermittelte Wissen aufnehmen kann.

Im Folgenden findet ihr eine Auflistung der fünf neuen Spielen, die vielleicht auch für andere Nutzer interessant sein können, denen man das natürlich gerne empfehlen darf. Ich würde mich selbst als Kunst-Banause bezeichnen, habe aber dennoch immer wieder viel Spaß mit Arts & Culture – was vielleicht an den zahlreichen Artikeln über Arts & Culture deutlich geworden ist 🙂









Puzzle Party

Wähle aus einem von Hunderten Motiven, einen beliebigen Schwierigkeitsgrad und löse das Puzzle.

» Google Arts and Culture – Puzzle Party

Visual Crosswords

Ordne die angezeigten Kunstwerke im visuellen Kreuzworträtsel an, die bestimmte Kategorisierungen vorgeben. In späteren Level auch überlappend.

» Google Arts and Culture – Visual Crosswords

Art Coloring Book

Schwing selbst den Pinsel und bemale eines der dargestellten umrahmten Kunstwerke mit Farben.

» Google Arts and Culture – Art Coloring Book









What Came First?

Was war zuerst da? Entscheide dich zwischen zwei eingeblendeten Kunstwerken, welches zuerst entstanden ist.

» Google Arts and Culture – What Came First?

Cultural Crosswords

Sortiere die dargestellten Bilder nach den zwei angezeigten Kategorien. Auch hier gibt es eine 50:50-Chance.

» Google Arts and Culture – Cultural Crosswords

