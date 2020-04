OnePlus 8 Wallpaper: Hier bekommt ihr alle 12 neuen Hintergrundbilder der Smartphones zum Download

Vor wenigen Tagen wurden die neuen OnePlus 8-Smartphones vorgestellt, die auf sehr gemischte Reaktionen gestoßen sind und nicht nur positive Kritiken erhalten haben. OnePlus hat aber nicht nur an den Zahlen auf dem Preisschild gedreht, sondern der neuen Smartphone-Generation natürlich auch wieder eine Auswahl sehr schöner Wallpaper spendiert. Wie üblich bieten wir euch diese Wallpaper zum Download an.



Praktisch jeder große Smartphone-Hersteller spendiert seinen Premium-Smartphones mit jeder neuen Generation auch eine Handvoll neuer Wallpaper, die standardmäßig auf den Geräten vorinstalliert sind und natürlich auch in der Werbung zum Einsatz kommen. Die Hintergrundbilder spiegeln manchmal auch die Identität der Geräte wider und sind vor allem durch die Werbung und die von den Nutzern selten veränderten Standardhintergründe untrennbar mit den Smartphones verbunden.

OnePlus hat erst kürzlich ein Wallpaper-Package veröffentlicht, das das neue Logo unterstützend einführen sollte und auf sehr bunte und abstrakte Bilder gesetzt. Bei den neuen Flaggschiff-Smartphones der OnePlus 8-Serie geht es nun wieder etwas gemächlicher zu, denn auf den aktuellen Hintergrundbildern kommen deutlich weniger kräftige Farben zum Einsatz. Man kann die abgebildeten Elemente fast schon als dezent, aber dennoch für sich genommen auffällig beschreiben.

Der OnePlus-Designer setzt für das OnePlus 8 auf runde Formen, die sich wie üblich kaum zwischen Seifenblasen, künstlichen Formen und halbwegs natürlichen Formen unterscheiden lassen. Ein typisches Element vieler aktueller Smartphone-Hintergrundbilder, da waren die kürzlich veröffentlichten OnePlus-Logo-Wallpaper fast schon erfrischend. Wir dürfen gespannt sein, welcher Hersteller zuerst davon abrückt und mal wieder einen neuen Weg einschlägt.







Wir bieten euch die Hintergrundbilder in der üblichen Form an: Die gesamte Galerie aller acht Bilder findet ihr bei Google Fotos und könnt sie dort einzeln betrachten und in Originalgröße herunterladen. Wer direkt das gesamte Paket haben möchte, kann sich das Archiv als ZIP-Datei bei Google Drive herunterladen. Wir werden den Download wie üblich dauerhaft auf beiden Plattformen anbieten. Natürlich sind die Bilder nur für den Privatgebrauch und dürfen nicht kommerziell verwendet werden.

Die acht Hintergrundbilder in der Standardauflösung haben eine Größe von 1440 x 3168 Pixel. Die vier zusätzlichen 4K-Bilder, die das gleiche Motiv abbilden, haben eine Größe von 2160 x 4800 Pixel.

» OnePlus 8 Wallpaper Galerie (Google Fotos)

» OnePlus 8 Wallpaper Download (Google Drive)

