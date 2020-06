HTC Desire 20 Pro Wallpaper: Hier bekommt ihr alle 17 Hintergrundbilder des Smartphones zum Download

Viele große Smartphone-Hersteller spendieren ihren Geräten mit jeder neuen Generation eine Reihe von Hintergrundbildern, die zu einem gewissen Grad die Identität widerspiegeln. Das gilt auch für den Smartphone-Pionier HTC, der seine besten Tage längst hinter sich hat, aber erst kürzlich das neue HTC Desire 20 Pro vorgestellt hat. Hier bekommt ihr alle 17 Wallpaper des Smartphones wie üblich zum Download.



Smartphone-Wallpaper sind immer so eine Sache: Sie sollten schön anzusehen sein, aber nicht von den Homescreen-Icons ablenken. Sie sollten gleichzeitig Ruhe und Abwechslung bringen, aber auch nicht zu aufgeregt sein. Glücklicherweise ist die Auswahl sehr groß, denn die Designer liefern immer wieder neue vorinstallierte Hintergrundbilder. Weil diese Wallpaper sehr häufig auch in der Werbung verwendet werden, sind sie Teil der Identität eines Smartphones und somit untrennbar mit diesen verbunden – können aber natürlich dennoch überall verwendet werden.

Nach einer längeren Pause hat HTC kürzlich wieder ein neues Smartphone vorgestellt, mit dem man noch einmal den Android-Markt angreifen und vielleicht neue Käufer gewinnen möchte. Das HTC Desire 20 Pro positioniert sich in der soliden Mittelklasse und soll Fans der Marke, die es ja auch heute noch geben soll, abholen. Es ist eines der ersten Smartphones nach der Übernahme durch Google, das sich dadurch die wichtigen Teams für die Pixel-Smartphones gesichert hat.

Die Designer haben dem Smartphone insgesamt 17 neue Wallpaper spendiert, die auf eine sehr ähnliche Optik setzen und stets dasselbe Muster in unterschiedlichen Richtungen, Auslegungen und Farbtönen verwenden. Wirklich kreativ ist das nicht, aber dennoch sehen die Bilder schick aus und dürften sich auf vielen Homescreens sehr gut machen. Es gibt etwas heller, etwas dunklere und etwas breitere Farbverläufe, sodass für jeden etwas dabei sein sollte.

Man muss solche Farbverläufe natürlich mögen, denn wirklich viel Auswahl bietet HTC nicht an. Wer sehr viel mehr Auswahl haben möchte, kann natürlich auch in unser großes Wallpaper-Archiv schauen, in dem ihr alle aktuellen Bilder von Samsung, Huawei, Xiaomi und natürlich auch Google oder OnePlus finden könnt.









Alle Hintergrundbilder haben eine Auflösung von 2340 x 2240 Pixeln und können wie gewohnt bei uns in Originalqualität heruntergeladen werden. Ihr findet alle Wallpaper in einer Google Fotos-Galerie zur Einzelansicht sowie zum Download in Originalqualität oder das komplette Archiv mit allen Bildern bei Google Drive. Die Downloads werden wie üblich dauerhaft zur Verfügung stehen.

Für HTC bleibt zu hoffen, dass es nicht die letzten Wallpaper sind, die die Designer für ein neues Smartphone basteln mussten. Man darf ja nicht vergessen, dass die Geschichte von Android sehr eng mit der von HTC verbunden ist.

» HTC Desire 20 Pro – Galerie (Google Fotos)

» HTC Desire 20 Pro – Archiv (Google Drive)

[XDA Developers]

