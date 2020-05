Sony Xperia Wallpaper: Hier bekommt ihr alle 25 neuen Hintergrundbilder des Sony Xperia 1 II zum Download

Viele große Smartphone-Hersteller spendieren ihren Geräten mit jeder Generation eine Auswahl neuer Wallpaper – das gilt auch für den Smartphone-Zwerg Sony, der in diesen Tagen das neue Sony Xperia 1 II auf den Markt bringt. Die Japaner spendieren dem kommenden Smartphone-Flop insgesamt 25 neue Hintergrundbilder sowie einige Live Wallpaper, die wir euch wie gewohnt hier im Blog vollständig zum Download anbieten.



Smartphone-Wallpaper sind immer so eine Sache: Sie sollten schön anzusehen sein, aber nicht von den Homescreen-Icons ablenken. Sie sollten gleichzeitig Ruhe und Abwechslung bringen, aber auch nicht zu aufgeregt sein. Glücklicherweise ist die Auswahl sehr groß, denn die Designer liefern immer wieder neue vorinstallierte Hintergrundbilder. Weil diese Wallpaper sehr häufig auch in der Werbung verwendet werden, sind sie Teil der Identität eines Smartphones und somit untrennbar mit diesen verbunden – können aber natürlich dennoch überall verwendet werden.

Sony bringt in diesen Tagen das Sony Xperia 1 II auf den Markt, das nicht nur eine merkwürdige Bezeichnung, sondern auch eine sehr hohe Zahl auf dem Preisschild hat. Ganze 1.200 Euro müsst ihr für das Smartphone auf den Tisch legen, das aber immerhin eine große Auswahl neuer Hintergrundbilder im Gepäck hat, die exklusiv für dieses Gerät entworfen worden sind. Wer sich nur für die Wallpaper interessiert, liest einfach weiter und spart sich das Monatsgehalt.

Die Designer legen dem Sony Xperia 1 II insgesamt 25 neue Hintergrundbilder sowie einige Live Wallpaper bei, die in ihrer Gesamtheit keiner klaren Linie folgen, sondern dem Nutzer verschiedene Stile zur Auswahl bieten. Das reicht von sehr natürlich Renderbildern in Wald-, Schnee-, Stein- und Pflanzen-Optik über leicht abstrakte Darstellungen bis hin zu Farbverläufen, zweifarbigen Darstellungen und einfarbigen Vollbildflächen.

Die Bandbreite ist also groß, auch wenn vielleicht nicht für jeden Geschmack etwas dabei ist. Wer sehr viel mehr Auswahl haben möchte, kann natürlich auch in unser großes Wallpaper-Archiv schauen, in dem ihr alle aktuellen Bilder von Samsung, Huawei, Xiaomi und natürlich auch Google oder OnePlus finden könnt.









Alle Hintergrundbilder haben eine Auflösung von 2192 x 2560 Pixeln und können wie gewohnt in Originalqualität heruntergeladen werden. Ihr findet alle Wallpaper in einer Google Fotos-Galerie zur Einzelansicht sowie zum Download in Originalqualität oder das komplette Archiv mit allen Bildern bei Google Drive. Die Downloads werden wie üblich dauerhaft zur Verfügung stehen.

Wer sich für die Live Wallpaper interessiert, kann diese in einem Paket als APK-Datei herunterladen, das dank Modifizierung auf allen modernen Android-Smartphones installiert werden kann und die Live Wallpaper über den Wallpaper Picker eurer Wahl auswählen lässt. Probiert das einfach einmal aus, falls es nicht funktionieren sollte – ist bei Live Wallpapern nicht immer ein einfaches Thema – nutzt die optisch ähnlichen Wallpaper.

Und wenn das noch immer nicht genug Hintergrundbilder sind, dann schaut euch doch auch die neue Bing Wallpaper-App von Microsoft an.

Sony Xperia 1 II Wallpaper: Galerie | ZIP-Download | Live Wallpaper

