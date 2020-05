Stadia: Google kündigt viele neue Spiele und einige neue Features an & kostenlose Version läuft in drei Tagen aus

Auf Googles Spieleplattform Stadia hat sich in den letzten Wochen wieder sehr viel getan, denn es gab sowohl einige neue Features für die verschiedensten Plattformen und natürlich auch zahlreiche neue Spiele. Nun blickt Google wieder zurück, fasst alle Verbesserungen und Neuerungen noch einmal zusammen und erinnert natürlich ebenfalls an die letzten Tagen der kostenlosen Version.



Stadia hat in diesem Monat bereits den ersten halben Geburtstag gefeiert und hat seit dem Launch nicht nur Hunderte größere und kleinere Verbesserungen erhalten, sondern auch sehr viele neue Spiele. Wer sich davon überzeugen möchte, kann das nur noch drei Tage lang vollkommen kostenlos tun und Stadia für zwei Monate ausprobieren. Wie das funktioniert und die wichtigen Unterschiede zwischen Stadia Pro, Stadia Base und das kostenlose Pro lest ihr in diesem Artikel.

Die wichtigsten Neuerungen

In den letzten Wochen durften sich vor allem die Nutzer der Webversion freuen, denn ab sofort erhalten sie eine neue Auflösung und können außerdem die kabellosen Controller verwenden, mit denen gerade bei großen Displays natürlich mehr Spielfreude aufkommen soll. Einige weitere Verbesserungen an der Oberfläche der Browserversion der Spieleplattform, wie diese hier, werden nicht separat erwähnt.

Aktuelle Stadia Pro-Aktionen

Sechs neue Gratis-Titel im Juni: Get Packed, Little Nightmares, Power Rangers: Battle for the Grid, SUPERHOT, Panzer Dragoon Remake und The Elder Scrolls Online (June 16)

Zwölf Spiele sind weiterhin kostenlos verfügbar: Destiny 2: The Collection, PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS, GRID, Serious Sam Collection, Spitlings, Stacks On Stacks (On Stacks), SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech, SteamWorld Dig 2, SteamWorld Heist, Zombie Army 4: Dead War, The Turing Test und GYLT









Neue verfügbare Spiele

DOOM 64

DOOM Eternal – Update 1

Embr (Early Access)

Jotun: Valhalla Edition

Mortal Kombat 11: Aftermath

Sundered: Eldritch Edition

The Turing Test

Zombie Army 4

Diese Spiele kommen bald

Assassin’s Creed Valhalla

CHORUS

Little Nightmares

Mafia 2 Remastered

Mafia 3 Remastered

Metro 2033 Redux

Metro Last Light Redux

Panzer Dragoon Remake

PGA TOUR 2K21

Power Rangers: Battle for the Grid

Serious Sam 4

SUPERHOT

The Elder Scrolls Online

Weitere Informationen zu den neuen Spielen findet ihr in diesem Artikel.

[Google-Blog]

