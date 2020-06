Stadia: Google hat zuviel versprochen – Spieleplattform liegt laut Take Two-CEO weit hinter den Erwartungen

Googles Spieleplattform Stadia hat gerade erst den halbjährigen Geburtstag gefeiert und steckt in jeglicher Hinsicht noch in den Kinderschuhen – offenbar sehr zum Missfallen der Entwickler. Nun hat sich mit dem Take Two-CEO erneut ein wichtiger Publisher zu Wort gemeldet, der Stadia zwischen den Zeilen nicht nur als Flop bezeichnet, sondern Google für überzogene Versprechungen kritisiert, die nicht zu halten waren.



Stadia stand von Beginn an nur den zahlenden Nutzern zur Verfügung, die ein Stadia Pro-Abo abgeschlossen und zusätzlich ein Starterpaket gekauft haben. Im Laufe der letzten sechs Monate wurde das etwas gelockert, die Plattform auch ohne Starterpaket zugänglich und nur noch wenige Tage kann jeder Nutzer die Spieleplattform zwei Monate kostenlos ausprobieren. Dieser von Google absichtlich durchgezogene Handbremsen-Start war allerdings nicht im Sinne der Spieleentwickler.

Google legt bei Stadia in den letzten Wochen sehr regelmäßig mit neuen Spielen nach und kann immer wieder neue Partner für die Spieleplattform gewinnen, doch für die großen Publisher ist die Reichweite offenbar noch viel zu klein. In der Vergangenheit hatten sich bereits mehrfach größere Studios negativ über Stadia geäußert und nun stimmt auch der CEO der Spieleschmiede und Publisher Take Two, Strauss Zelnick, mit ein und lässt zum aktuellen Stand kein gutes Haar an Stadia.

Auch Zelnick wird wissen, das eine neue Plattform nicht sofort abheben kann, scheint aber auch unter dieser Betrachtung von Stadia sehr enttäuscht zu sein. Schon sein erster Satz beinhaltet, dass der Start von Stadia nicht nur enttäuschend, sondern fast schon desaströs gewesen sein muss. Sonst hätte er wohl Worte wie „not so good as expected“ oder ähnliches gewählt. Aber „slow“ hat dann doch schon eine ganz andere Bedeutung. Das liegt aber auch daran, dass Google wohl zu viel versprochen hat, sowohl den Partnern als auch den potenziellen Nutzern.

Anytime you broaden distribution you potentially broaden your audience, which is why we supported the release of Stadia with three titles initially and will continue to support high-quality streaming services as long as the business model makes sense. Over time I believe streaming will work… The belief that streaming was going to be transformative was based on a view that there were loads of people who really had an interest in interactive entertainment, really wanted to pay for it, but just didn’t want to have a console. I’m not sure that turned out to be the case.