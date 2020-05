Stadia: Spielen ohne Kabel – der Controller kann endlich auch von Desktopnutzern kabellos verwendet werden

Es geht weiter voran auf Googles Spieleplattform Stadia: Erst vor wenigen Tagen wurde das Feature zum Erstellen von Screenshots und der Aufzeichnung von Videoclips überarbeitet und auf den Controller gelegt und nun gibt es das nächste Controller-spezifische Update. Ab sofort dürfen sich auch die Nutzer der Webversion von Stadia etwas weiter weg setzen und den Controller kabellos verwenden.



Auch wenn es manchmal nicht den Anschein hat, arbeitet Google doch mit Hochdruck an der Weiterentwicklung der Spieleplattform Stadia, denn nicht umsonst ist es schon seit einigen Monaten das Produkt mit den meisten Updates. Manchmal in wichtigen Bereichen, manchmal in weniger wichtigen – ist ja oft auch Ansichtssache. Erst gestern haben wir euch davon berichtet, dass schon sehr bald eine Messenger-Funktion innerhalb von Stadia gestartet wird.

Zum Start von Stadia gab es einige Einschränkungen, die nun nach und nach aufgehoben werden und zum Teil aus Gründen der Stabilität notwendig waren – dazu gehörte auch die Voraussetzung zur Kabelanbindung des Controllers. Jetzt hebt Google diese Einschränkung für alle Nutzer der Webversion auf dem Desktop auf und unterstützt ab sofort die kabellose Nutzung des Controllers mit Computer oder Laptop. Das funktioniert aber natürlich nur mit dem Stadia Controller und nicht mit dem kompatiblen Controllern.

Bisher mussten alle Controller per USB-C angeschlossen werden, weil die Eingaben direkt über den Computer bzw. das im Browser ausgeführte Stadia an die Google-Server gesendet wurden. In der kabellosen Variante hingegen verbindet sich der Controller per WLAN direkt mit den Stadia-Servern – was mit den kompatiblen Controllern von Xbox, Playstation oder Nintendo natürlich nicht möglich ist. Der Rollout dieses Features bzw. Aufhebung der Einschränkung soll in dieser Woche erfolgen, sollte bei den meisten Nutzern aber bereits zur Verfügung stehen.

