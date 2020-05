Android Messages: Der Messenger schlägt nun kürzlich aufgenommene Fotos zum Versand vor (Screenshots)

Der Messenger Android Messages wurde in den vergangenen Jahren stark ausgebaut und erlaubt natürlich auch den Versand von Fotos und weiteren Medien über die Plattform. Jetzt haben Googles Entwickler an diesem Feature geschraubt und ermöglichen es, sehr schnell auf die kürzlich geschossenen Fotos zuzugreifen und diese in der Konversation zu versenden. Das kann in vielen Fällen sehr praktisch sein.



Es ist Bewegung in Googles Messenger-Abteilung: Google Meet wird in GMail integriert , die Spieleplattform Stadia erhält einen Messenger und gerade erst konnte Android Messages die magische Marke von einer Milliarde Installationen über den Google Play Store knacken . Jetzt erhält der Messenger eine weitere kleine Verbesserung, mit der die Kommunikation beschleunigt werden kann.

Die meisten Messenger haben eine eigene Kamerafunktion, das ist auch bei Android Messages der Fall, aber dennoch schießen viele Nutzer erfahrungsgemäß dennoch die Bilder mit der Kamera-App. Der Messenger Android Messages reagiert nun darauf und kann den Nutzern die Möglichkeit anbieten, eines der kürzlich aufgenommenen Bilder direkt in einer Konversation zu versenden. Dazu gibt es einen neuen Chip-Button zwischen der letzten Nachricht und dem Eingabefeld.

Ein Touch auf den Button öffnet eine sehr schmale Übersicht der zuletzt aufgenommenen Fotos und springt mit einem weiteren Schritt direkt in die Galerie zur Auswahl weiterer Bilder. Es fungiert also nur als Abkürzung und Ergänzung zur bisherigen Umsetzung, mit der man entweder an das Bild erinnert werden oder sich einige Schritte ersparen kann. Als Zeitspanne zwischen der Aufnahme und dem Erscheinen des Buttons scheinen fünf Minuten festgelegt zu sein. Der Button wird also nur dann erscheinen, wenn unmittelbar zuvor ein Bild aufgenommen wurde.

Das Update wird aktuell für die Nutzer der Beta-Version 6.0.114 ausgerollt und dürfte wohl in den nächsten Tagen auch bei allen Nutzern der finalen Version ankommen. Passend dazu hat Gboard erst vor wenigen Tagen eine neue Funktion zum Einfügen von Text eingeführt, die auf einem ähnlichen Prinzip beruht und dem Nutzer einige Schritte ersparen soll.

