Stadia: YouTube überträgt das Stadia Connect-Event mit neuen Spielen & Einblicken ab 18:00 Uhr im Livestream

Nach langer Zeit ohne größere Ankündigungen wird Google heute Abend mit neuen Features und Spieletiteln für Stadia nachlegen, die im Rahmen des Stadia Connect Events verkündet werden sollen. Die Erwartungen sollten nicht zu hoch geschraubt werden, wer aber dennoch nichts verpassen möchte, kann per Livestream dabei sein. YouTube überträgt das erst Stadia Connect im Jahr 2020 ab 18:00 Uhr Live.



Die Stadia Connect-Events wurden vor dem offiziellen Start der Spieleplattform geschaffen und sollten eigentlich relativ regelmäßig veranstaltet werden – doch das ist seit acht Monaten (!) nicht mehr passiert. Bisher wurden alle Änderungen, Neuerungen sowie neue Spiele einfach per Blogpost oder in der wenig beachteten Stadia Community verkündet, aber heute Abend lädt man dann doch mal wieder zu einem Stadia Connect-Event. „Event“ ist allerdings etwas hochgegriffen, denn zumindest in den letzten beiden Ausgaben handelte es sich eher um gestreamte Aufzeichnungen. Dass das ausgerechnet in Corona-Zeiten anders sein soll, ist eher nicht zu erwarten.

Was genau wir heute Abend zu sehen bekommen, lässt sich nicht sagen. Auf jeden Fall wird es die Ankündigung neuer Spiele geben, erwartet wird aber auch der Start von Stadia Base sowie eine mögliche Erweiterung der Plattform auf Android TV. Ansonsten einfach abwarten, wir werden euch natürlich zeitnah hier im Blog von allen Ankündigungen berichten. Den Livestream zum Event findet ihr bei Verfügbarkeit hier im Artikel eingebunden.

Stadia Connect Event ab 18:00 Uhr Live

Der Livestream ist noch nicht eingerichtet, wird ab 18:00 Uhr auf diesem Kanal übertragen. Sobald der Stream verfügbar ist, wird dieser Artikel aktualisiert. Schaut einfach immer wieder mal herein.

