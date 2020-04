Chromecast: Neuer Google Chromecast Ultra mit Android TV und Fernbedienung steht in den Startlöchern

So langsam befinden wir uns in der Phase der ursprünglich geplanten Google I/O und somit sind in diesen Wochen einige große Ankündigungen von Google zu erwarten – so wie etwa der schon vor einigen Wochen geleakte neue Chromecast Ultra mit Android TV. Jetzt hat es das Gadget, das die beiden bisher getrennten Welten erstmals zusammenführt, durch eine Zertifizierungsbehörde geschafft und könnte somit schon sehr bald vorgestellt werden.



Anfang Mai ist für Google traditionell die Zeit, mit vielen neuen Produkten nachzulegen – natürlich im Rahmen der Entwicklerkonferenz Google I/O. Weil diese nun aber ausgefallen ist, werden viele Ankündigungen einfach per Blogpost erledigt. Gerade erst wurden die neuen Pixel Buds 2 vorgestellt , heute Abend wird es Neuerungen bei Stadia geben und auch der Chromecast Ultra steht nun möglicherweise in den Startlöchern.

Vor einigen Wochen gab es erste Leaks sowie Bildmaterial zum neuen Chromecast Ultra mit Android TV inklusive der neuen Fernbedienung. Jetzt ist das Gadget, das sich äußerlich kaum vom Vorgänger unterscheiden soll, bei der taiwanesischen Regulierungsbehörde NCC aufgetaucht bzw. durchgewinkt worden. Diesen Schritt geht Google aufgrund der veröffentlichten Daten der Behörden meist erst sehr spät und somit nur wenige Wochen oder gar Tage vor der Vorstellung bzw. dem baldigen Verkaufsstart.

Neue Informationen zum Chromecast Ultra sind dem Listing leider nicht zu entnehmen, es ist einfach nur als Lebenszeichen sowie Vorankündigung der baldigen Präsentation zu sehen. Der neue Chromecast wird mit der Besonderheit aufwarten, dass erstmals Android TV als Betriebssystem zum Einsatz kommt und das Gadget somit auch über eine Fernbedienung verfügt. Von einem echten Neustart kann also nicht unbedingt die Rede sein, sondern viel mehr von einem Zusammenwachsen bisher getrennter Welten, die eine sehr ähnliche Zielgruppe ansprechen.

Ob die neue Möglichkeit zum Teilen von Live TV mit Google Home ein Teil dieser neuen TV-Offensive ist, bleibt abzuwarten und könnte schon bald per Blogpost angekündigt werden. Wir dürfen gespannt sein.

