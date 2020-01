Google I/O 2020: Wir müssen zusammen arbeiten! Neues Google-Rätsel rund um die Entwicklerkonferenz

Jedes Jahr im Mai lädt Google zur großen Entwicklerkonferenz Google I/O, auf der viele neue Produkte oder Features vorgestellt oder zumindest in Aussicht gestellt werden. Die Eckdaten dieser Entwicklerkonferenz werden jedes Jahr Ende Januar bekannt gegeben – und nun ist es wieder soweit. Weil das dafür verwendete Rätseln meist in wenigen Minuten gelöst wurde, hat man es dieses Jahr sehr viel schwerer gemacht.



Google kündigt sowohl das Datum als auch den Veranstaltungsort rund um die Google I/O seit vielen Jahren mit einem Rätsel bzw. einer gesamten Rätsel-Rallye an, die aber sehr häufig von den ersten Nutzern innerhalb weniger Minuten gelöst werden. Sobald der erste Nutzer das Rätsel gelöst hat und dann natürlich stolz bei Twitter oder anderen Plattformen veröffentlicht, ist der Spaß für alle vorbei. Dieses Jahr macht Google es etwas schwerer.

Es wurde nun das Spiel (?) Google I/O Collaboration of the Cosmos gestartet, in dem viele Nutzer gemeinsam Aufgaben und Missionen erfüllen müssen, um die Eckdaten der nächsten Google I/O Entwicklerkonferenz herauszufinden. Das ist in diesem Jahr aber gar nicht so leicht…







Zu Beginn des Spiels gibt es eine Signalstärkenanzeige, die aktuell bei knapp 0,3 Prozent liegt. Erst bei 100 Prozent wird wohl verraten, wann die Google I/O in diesem Jahr stattfinden wird. Klickt ihr auf den Button zum Akzeptieren der Mission, geht es in das eigentliche Spiel.

Wie man es spielt? Keine Ahnung… Klicks haben bis auf Informationen wenig Wirkung und Rechts gibt es eine Kommandozeile. Der Rest muss sich noch ergeben. Tipps gerne in die Kommentare.

» Google I/O Mission

