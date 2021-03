Pixel Feature Drop: Google bringt einige neue Funktionen auf die Smartphones – das sind die Neuerungen (Video)

Google hat das Android-Sicherheitsupdate für den noch jungen Monat März veröffentlicht und nicht nur zahlreiche Sicherheitslücken im Betriebssystem und auf den Pixel-Smartphones gestopft, sondern schiebt noch ein funktionelles Update hinterher: Das aktuelle Pixel Featue Drop. Das mittlerweile sechste Pixel Feature Drop bringt eine Reihe bereits bekannter Neuerungen auf die Pixel-Smartphones der dritten, vierten und fünften Generation.



Google hatte schon Ende 2019 angekündigt, die Pixel-Smartphones weiter pushen und zusätzliche Anreize zum Kaufe schaffen zu wollen. Das erreicht man aber nicht nur mit langen Android-Updates, sondern auch durch stetige Verbesserungen des gesamten Ökosystems über dem Betriebssystem. Dafür wurde das Konzept des Pixel Feature Drop eingeführt, das in regelmäßigen Abständen (bisher alle drei Monate) neue Features auf die Smartphones bringt – und nun ist es wieder soweit.

Google Rekorder

Der vor wenigen Tagen aufgetauchte neue Google Rekorder Web Client ist nun offiziell und damit auch die Backup-Funktion, die auf den Pixel-Smartphones aktiviert und genutzt werden kann. Alle mit dem Smartphone erstellten Audio-Aufnahmen lassen sich in die Cloud laden und sind dann über den Webclient unter recorder.google.com zugänglich. Dort können sie im Vollbild abgespielt und auch durchsucht werden.

Eine detailliertere Beschreibung und weitere Screenshots findet ihr im folgenden Artikel:

» Google Rekorder: Neue Web-App für Pixel-Nutzer ist da; gibt Zugriff auf gesicherte Aufnahmen









Unterwasser-Aufnahmen

In Kombination mit einem 325 Dollar teuren Zubehör, dem KRH04 können die Pixel-Smartphones nun auch Unterwasser-Fotos schießen. Das hat zwar nicht direkt etwas mit einem Software-Update zu tun, aber dennoch ist es eine neue Special Interest-Möglichkeit für begeisterte Pixel-Fotografen.

» Pixel 5: Neue Hintergrundbilder – Google bringt neue Curated Culture Wallpaper auf die Pixel-Smartphones

Neue Wallpaper

Es gibt neue Wallpaper für die Pixel-Smartphones, mit denen man kulturelle Momente durch das Jahr verteilt zelebrieren möchte – und zwar mit Kunstwerken. Oben seht ihr eine Auswahl und zum Internationalen Frauentag am 8. März soll es neue Wallpaper vom spanischen Künstlerduo Cachetejack geben.

Smart Compose in vielen Messaging-Apps

Die Smart Compose-Funktion hält nun in “ausgesuchten” Messaging-Apps Einzug, so wie ihr das in obiger Animation sehen könnt. Die Vorschläge erscheinen direkt in der Eingabeleiste und können mit einem Swipe über die Leertaste übernommen werden. Leider vorerst nur in englischer Sprache.

» Google Chat: Neuer Messenger für Privatnutzer steht vor der Tür – wird wohl tief in GMail integriert (Screenshots)









Pixel Stand Bedtime Mode

In Kombination mit den Bedtime Mode-Features der Uhr-App gibt es nun auch einen solchen Modus für den Pixel Stand. Obiger Screenshot sagt eigentlich schon alles aus und ist sicherlich der perfekte Punkt zur Anknüpfung des kommenden Schlaf-Tracking in Android.

Bonus: Android: Google rollt das März-Sicherheitsupdate für die Pixel-Smartphones aus – wieder mit Pixel Feature Drop

[Google-Blog]















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren