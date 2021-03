Google Chat: Neuer Messenger für Privatnutzer steht vor der Tür – wird wohl tief in GMail integriert (Screenshots)

Google wird in Kürze den Messenger Google Chat als neues Produkt für Privatnutzer starten und befindet sich offenbar in den letzten Zügen der Vorbereitung vor dem Start. Wie sich nun zeigt, wird der neue Messenger wohl sehr tief in GMail integriert und möglicherweise ein fester Bestandteil der Mail-Plattform. In puncto Hangouts-Nachfolge erscheint das sinnvoll, könnte aber auch schnell nach hinten losgehen.



Google Chat kommt, das ist seit sehr langer Zeit bekannt und wurde bereits 2019 offiziell angekündigt. Der “neue” Messenger, der seit langer Zeit als Hangouts-Nachfolger innerhalb von Google Workspace zur Verfügung steht, soll auch im Privatbereich die Nachfolge von Hangouts antreten, was wiederum zu starken Überschneidungen mit Google Messages führt – auch wenn beide Messenger auf verschiedene Konzepte setzen.

Der Start von Google Chat ist für das erste Halbjahr 2021 anvisiert und scheint nicht mehr lange auf sich warten zu lassen. In den letzten Tagen erhielt die ersten Nutzer Zugriff auf die neue Plattform und nun zeigt sich die Umstrukturierung auch für alle noch nicht eingeladenen Nutzer: Google Chat wird in GMail integriert und zumindest in der Webversion offenbar ein tiefer Bestandteil der Mail-Plattform.

Ruft ihr seit heute die URL chat.google.com auf, werdet ihr zu GMail weitergeleitet. Zwar zeigt sich die GMail-Oberfläche nicht, aber die Domain und auch die etwas längere Ladezeit zeigen uns, dass wir uns hier nur in einem Spezialbereich der Mail-App befinden. Die neue Adresse lautet derzeit mail.google.com/mail/u/0/chat/#chat/welcome. Die meisten Nutzer dürften aber noch damit begrüßt werden, ein Workspace-Konto zu benötigen.









Der neue Messenger wird nicht mehr lange auf sich warten lassen und wenn man dann noch eine angemessene Übergangszeit von Hangouts zu Chat einkalkuliert – etwa drei Monate – dann wird es höchste Zeit. Ob man sich mit der Integration in GMail, die ja nun offensichtlich ist, einen Gefallen tut, bleibt abzuwarten. Schon mit der Meet-Integration in GMail hat man sich nur wenige Freunde gemacht und alles abseits eines kleinen Widgets in der Seitenleiste dürfte von Nutzern erst einmal schwer angenommen werden.

Aber lassen wir uns überraschen, was Google da geplant hat und wie man sich mit Nutzer-relevanten Features vom klassischen Hangouts und Google Messages abheben will.

