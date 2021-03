Stadia: Googles Spieleplattform soll eigene Ziele massiv verfehlt haben & Dutzende Millionen Dollar pro Spiele-Port

Googles Spieleplattform Stadia hat schon bessere Zeiten erlebt, denn in diesen Tagen werden immer wieder neue Berichte bekannt, die teils massive Probleme hinter den Kulissen schildern. Wie nun bekannt wurde, soll Stadia die internen Ziele weit verfehlt und den eigenen Entwicklern das Leben schwer gemacht haben. Es zeichnet sich ab, dass man die Spieleentwicklung eigentlich gar nicht ernsthaft angehen wollte.



Google tritt auf die Kostenbremse und hat vor einigen Tagen die Schliessung der Stadia Games Studios angekündigt, von der auch die Mitarbeiter vollkommen überrascht wurden. Nach gut eineinhalb Jahren kann man nur von einem sprunghaften Strategiewechsel sprechen, aber offenbar steckt noch mehr dahinter. In diesen Tagen wurden gleich zwei umfangreiche Berichte veröffentlicht, die auf den Aussagen mehrerer interner Quellen basieren: Bloomberg und Wired.

Ziele weit verfehlt

Nach den Angaben der Quellen soll Stadia die Ziele im Bezug auf aktive Nutzer und verkaufte Controller um “Hunderttausende” verfehlt haben – was einen großen Spielraum offen lässt. Nimmt man das damalige Ziel von einer Milliarde Spieler als Maßstab, wäre es nicht viel. Sind tatsächlich nur einige Hunderttausend Spieler aktiv – was manche Zahlen suggerieren – ist es schon dramatischer. Dass Google plötzlich die eigene Spieleentwicklung einstellt, lässt jedenfalls vermuten, dass eher Zweites der Fall ist.

Die Zahlen sollen von Ende 2020 stammen, dürften also bereits diverse Werbeaktionen des vergangenen Jahres enthalten. Damals wurden zum Teil Starterpakete verschenkt, es gab kostenlose Probemonate, viele Gratis-Spiele und weitere Aktionen, über die wir euch natürlich auch hier im Blog berichtet haben. Wenn selbst dann die Anzahl der monatlich aktiven Nutzer nicht passt, gibt es wohl ein ernsthaftes Problem.









Google lässt sich Spieletitel sehr viel Geld kosten

Und während man bei der eigenen Spieleentwicklung die Kosten auf Null drückt, war man an anderer Stelle deutlich spendierfreudiger: Laut mehreren Quellen soll Google “mehrere Zehn Millionen Dollar” für einzelne Spiele ausgegeben haben. Dieses Geld soll an die Entwickler geflossen sein, damit sie ihre Titel AUCH bei Stadia anbieten und entsprechend portieren. Konkrete Zahlen sind nicht bekannt, erwähnt wird lediglich der Titel Red Dead Redemption 2. Man dürfte sich die derzeit schnell wachsende Spiele-Auswahl also einiges kosten lassen. Randinfo: In den nächsten Jahren sollen 400 neue Spiele zu Stadia kommen.

Hätte man das Geld nicht lieber in die exklusiven Titel stecken sollen, mit denen man möglicherweise tatsächlich Spieler locken kann? Ist natürlich eine strategische Frage und lässt sich von Außen nicht beantworten, aber mein laienhafter Eindruck sagt: JA.

Spieleentwicklung mit angezogener Handbremse

Der letzte große Punkt, der zum Teil durch die Berichte der Stadia-Entwickler bekannt war: Den Entwicklern soll es massiv an Ressourcen gefehlt haben – auch personell. Google soll erst Ende 2019 ernsthaft damit begonnen haben, Spieleentwickler einzustellen. In den ersten Monaten waren die Games Studios also offenbar eine leere Hülle, deren Konzept zuvor nicht wirklich überlegt gewesen zu sein scheint. Und dann kam Corona, ein von Google im Frühjahr verhängter Einstellungsstopp und das Kind war in den Brunnen gefallen.

—

Lest euch die Berichte mal durch, wenn ihr Zeit habt, ist wirklich sehr interessant und einiges schiefgelaufen. Wie es mit Stadia weitergeht, steht nach den nun bekannten Informationen wohl in den Sternen. Entweder gibt man nochmal Vollgas und investiert das Geld an den richtigen Stellen oder es bleibt langfristig bei einer reinen Technologie-Plattform. Wir werden es sehen.

» Stadia: Terraria kommt nun doch auf die Spieleplattform – Entwickler hat wieder Zugriff auf sein Google-Konto

[XDA Developers]















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren