Stadia: Terraria kommt nun doch auf die Spieleplattform – Entwickler hat wieder Zugriff auf sein Google-Konto

Googles Spieleplattform Stadia soll im Laufe der nächsten Jahre mehr als 400 neue Titel erhalten. In den kommenden Monaten dürfen sich die Nutzer aber erst einmal auf einen Titel freuen, der bereits angekündigt und später wieder zurückgezogen wurde: Terraria. Nun hat das Entwicklerstudio angekündigt, den Streit mit Google beigelegt zu haben und das Spiel nun doch zu Stadia zu bringen.



Dieser Fall hat sehr viel Aufmerksamkeit erregt und scheint nun doch noch zu einem Happy End zu kommen: Nachdem Google den Co-Creator des Spiels Terraria aus dem privaten Google-Konto ausgesperrt und dieses Problem über mehr als vier Wochen nicht gelöst hat, platzte diesem die Hutschnur und verkündete das Ende der Entwicklung für Stadia. Nun wurde folgendes Statement veröffentlicht, in dem man mitteilt, dass das Konto endlich entsperrt wurde und der Titel nun doch noch erscheinen wird.

As you may have noticed, we had a ton of issues to kick off the year stemming from the locking-down of Redigit’s entire Google account in early January. After a month of pushing (and with the immense support of our fans), Google finally reached out and was able to provide a lot of transparency around the situation and to restore access to all of our accounts.

Due to the hard work the Stadia team has put in – as well as our partners at 505 Games – we have decided that we will allow the upcoming launch [of] Terraria on Google Stadia to proceed. The Terraria Stadia build is based on the DR Studios 1.4.0.5 (latest) build, and is currently at Google for certification review.