Android 11: Finale Version kommt vermutlich heute! Alle Informationen rund um Googles neues Betriebssystem

Google wird mit recht hoher Wahrscheinlichkeit im Laufe des heutigen Dienstags die finale Version von Android 11 veröffentlichen und unmittelbar darauf mit dem Rollout auf alle noch unterstützen Pixel-Smartphones beginnen. Weil das ein sehr großer Schritt ist, fassen wir in diesem Artikel noch einmal alles wichtige rund um das neue Betriebssystem zusammen: Alle Neuerungen, welche Smartphones erhalten das Update und einiges mehr.



Es ist wieder die Zeit des Jahres angebrochen, in der Google die nächste Android-Version freigibt – wenn auch ein klein wenig später als ursprünglich geplant. Auch wenn es nach unzähligen Vorabversionenkeinen großen Sprung mehr gibt, ist der Release einer neuen Android-Version eine große Sache, die den gesamten Smartphone-Markt betrifft und gerade in diesen schweren Zeiten vielleicht auch Hoffnung auf steigende Verkaufszahlen macht, die die Hersteller dringend gebraucht könnten.

Google ist auch in diesem Jahr wieder sehr transparent mit den Vorabversionen von Android 11 umgegangen und hat nicht nur bereits Ende Februar (!) den offiziellen Zeitplan bis zum Release veröffentlicht, sondern mit den 11 Weeks of Android 11 und weiteren Info-Portalen sehr viel verraten. Doch eines hütet man stets wie ein Staatsgeheimnis und verrät es eigentlich erst dann, wenn es bereits vollzogen wird: Den Termin für den Rollout der finalen Version.

Nach den letzten bekannten Informationen, die aus mehreren Gründen sehr wahrscheinlich sind, wird Android 11 am heutigen 8. September veröffentlicht: Seit der letzten Android 11 Beta 3 sind bereits einige Wochen vergangen, am heutigen Dienstag wird außerdem das Android-Sicherheitsupdate für September ausgerollt und außerdem stehen neue Pixel-Smartphones vor der Tür, die man natürlich mit Android 11 auf den Markt bringen möchte. Ein Release nach dem gestrigen US Labour Day wäre ebenfalls ein guter Zeitpunkt.

Und weil wir für den heutigen Tagen sehr fest mit Android 11 rechnen, fassen wir an dieser Stelle alle wichtigen Informationen und Links zusammen, damit ihr euch perfekt vorbereiten und direkt mit Android 11 loslegen und das neue Betriebssystem entdecken könnt. Der Startschuss dürfte am Abend (deutscher Zeit) fallen.

Der Android 11 Zeitplan

Fangen wir doch am besten ganz von vorne an: Wenn ihr noch einmal alle Vorabversionen von der ersten Developer Preview bis zur letzten Android 11 Beta 3 Revue passieren lassen möchtet, dann schaut euch einfach unseren Artikel mit dem Zeitplan des Betriebssystems an. Es ist schon erstaunlich, wie weit sich das in diesem Jahr gezogen hat: Bei der ersten Android 11 Developer Preview lag noch Schnee und rund um den Release gehen die Temperaturen teilweise schon wieder in den einstelligen Bereich.

» Der ausführliche Android 11 Zeitplan

Die wichtigsten Neuerungen in Android 11

Es gehts an Eingemachte: Welche Neuerungen hat Google in das Betriebssystem gebracht? In diesem Jahr lagen die Schwerpunkte erneut auf den Bereichen Sicherheit und Komfort, aber es gibt auch viele Verbesserungen bzw. Änderungen, die den Nutzern sofort auffallen werden: Die neuen Bubble-Benachrichtigungen, die zahlreichen Anpassungen an den klassischen Benachrichtigungen, die neuen Screenshot-Funktionen, der verbesserte Dark Mode und vieles mehr. Eine Übersicht über alle wichtigen Neuerungen sowie einen Überblick über (fast) ALLE Neuerungen findet ihr im folgenden Artikel.

» Das sind die wichtigsten Neuerungen in Android 11

Diese Smartphones erhalten das Update

Android 11 ist da! Aber bekomme ich es auch? Diese Frage werden sich viele Smartphone-Besitzer stellen und es lässt sich nur zum Teil pauschal beantworten. Wer sich jüngst ein Smartphone gekauft hat, das in den Jahren 2019 oder 2020 auf den Markt kam, sollte relativ sicher sein. Man kann fast schon sagen, je höher die Zahl auf dem Preisschild, desto höher die Wahrscheinlichkeit. Denn natürlich versorgen die großen Smartphone-Hersteller ihre prestigeträchtigen Flaggschiffe zuerst. Ab 2018 wird es dann schon kritisch, aber die ersten Hersteller haben sich schon zu Wort gemeldet und ihre Update-Listen veröffentlicht.

Eine Liste mit den offiziellen Listen sowie eine zusätzliche spekulative Liste anhand des Erscheinungsdatums der Smartphones findet ihr im verlinkten Artikel. Sicher ist: Alle Pixel-Smartphones mit Ausnahme der ersten Generation werden von Google mit Android 11 versorgt – und das aller Voraussicht nach noch am Tag der Veröffentlichung. Zwar in Wellen und nicht alle gleichzeitig, aber innerhalb der folgenden 2-3 Tage darf jeder Pixel-Besitzer damit rechnen. Pixel 4a-Besitzer erhielten sogar noch die Android 11 Beta.

» Diese Smartphones erhalten das Update auf Android 11

Eine neue Android-Figur?

Kommen wir zum spaßigen Teil, der die Android-Welt viele Jahre lang begeistert hat: Jede Android-Version hatte stets einen süßen Beinamen erhalten, der vielen Nutzern geläufiger war als die Versionsnummer. Leider wurde diese Tradition eingestellt, aber dennoch gab es auch im vergangenen Jahr eine sehr enttäuschende Android-Figur als Maskottchen im Googleplex. Wird man auch in diesem Jahr eine 11 aufstellen? Die Wahrscheinlichkeit ist hoch.

In den letzten Tagen haben wir uns außerdem noch einmal intensiv mit dem vorübergehenden Android 11-Logo beschäftigt und in nicht ganz ernst gemeinten Artikeln die geheimen Botschaften entschlüsselt: Teil 1 | Teil 2.

Die Fragmentierungs-Spirale dreht sich weiter

Zu guter Letzt, die Folgen der Veröffentlichung von Android 11: Das eben noch „neue“ Betriebssystem Android 10 wird plötzlich „alt“. Das gerade noch akzeptable Betriebssystem Android 9 Pie ist plötzlich völlig veraltet und alles darunter rutscht eine weitere Stufe nach unten. Das Fragmentierungs-Karussell wird sich weiter drehen und es wird sehr genau beobachtet werden, wie schnell sich Android 11 verbreiten kann. Wie wir erst kürzlich gezeigt haben, sind die Aussichten recht rosig und es könnte gut sein, dass auch Android 11 wieder Rekorde aufstellt.

Und jetzt heißt es (wahrscheinlich) nur noch ein paar Stunden warten und schon ist Android 11 da!

