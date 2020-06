Android 11: Google informiert mit umfangreicher Video-Serie über alle Neuerungen des Betriebssystem (Video)

Google hat vor wenigen Tagen endlich die erste Android 11 Beta veröffentlicht, die sehr viele Neuerungen in das Betriebssystem bringt. Aber nicht nur die Nutzer dürfen sich auf viele Verbesserungen freuen, sondern auch für App-Entwickler gibt es wieder jede Menge Neuerungen und Veränderungen, die man im Blick haben sollte. In einer umfangreichen Videoserie gehen die Entwickler nun auf die wichtigsten Neuerungen ein.



Seit einigen Jahren verläuft der Release einer neuen Android-Version durch das lange Beta- und Developer Preview-Programm scheibchenweise, was sowohl Vorteile als auch Nachteile haben kann. Weil in den Tech-Medien jede kleinste Änderung im Vergleich zur Vorversion auseinandergenommen wird, kann man als Endnutzer den Eindruck bekommen, dass nicht viel weitergeht. Das ist aber nicht der Fall, denn schon in den vier Developer Previews hat Android 11 zahlreiche Verbesserungen erhalten und auch die Beta hat Neuigkeiten im Gepäck gehabt.

Wir haben euch bereits alle Neuerungen in der Android 11 Beta vorgestellt und auch den neuen Pixel Launcher inklusive der App-Vorschläge gezeigt, aber das war natürlich noch längst nicht alles. Während viele Nutzer erst bei der ersten Beta einsteigen, wenn überhaupt, ist diese Version für App-Entwickler fast schon das große Finale. Denn ab der Beta ändert sich unter der Haube nur noch sehr wenig. Es ist also der passende Zeitpunkt, sich spätestens jetzt als App-Entwickler alle Änderungen am Betriebssystem anzusehen.

Googles Android-Entwickler haben eine ganze Reihe von Videos veröffentlicht, in denen sie über die Änderungen am Betriebssystem sprechen, die hauptsächlich die App-Entwickler betreffen. Ursprünglich wollte man viele Änderungen auf der Google I/O besprechen bzw. in entsprechenden Meetings und Livestreams mitteilen – aber daraus ist bekanntlich nichts geworden. Also hat man die einzelnen Schwerpunkte nun aufgezeichnet und auf einer eigenen Seite veröffentlicht.

Passenderweise gibt es für Android 11 nun 12 neue Videos, in denen die wichtigsten Details angesprochen werden. Als interessierter aber nicht praktizierender Entwickler würde ich sagen, dass die Aufteilung sehr logisch ist, sodass die meisten Entwickler nur eine Handvoll Videos ansehen müssten, um über die wichtigsten Dinge informiert zu sein.









Die Videos haben eine Länge zwischen 10 und 30 Minuten (das obige ist schon das längste), sodass man es sich durchaus einmal ansehen kann. Oben seht ihr das erste Video aus der Serie, das sehr allgemein die Neuerungen behandelt, die die Entwickler in das Betriebssystem gebracht haben. Die meisten Videos haben eine Länge von einer guten Viertelstunde und enthalten in der Beschreibung zusätzliche Informationen sowie Links zu den einzelnen Ressourcen.

Diese Themen werden in den 12 Videos besprochen

» Android 11 Beta Talks

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren