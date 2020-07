Android 11: Google verrät (versehentlich?) das Release-Datum des neuen Betriebssystems – Anfang September

In diesen Tagen dürfte die zweite Android 11 Beta vor der Tür stehen und das Betriebssystem den nächsten großen Schritt hin zur finalen Version machen, die laut dem offiziellen Zeitplan für Anfang September erwartet wird. Aus dem finalen Release-Datum macht Google bis zum Schluss ein großes Geheimnis, aber nun hat man (versehentlich?) doch das exakte Datum des Android 11 Release verraten. In genau zwei Monaten ist es soweit.



Keine Android-Version zuvor musste mit so vielen Verschiebungen klarkommen wie Android 11 – aus den bekannten Gründen von Corona bis Black Lives Matter und den damit einhergehenden internen Problemen. Erstmals in der Geschichte des Betriebssystems musste Google den offiziellen Android-Zeitplan verschieben, was zwar keine große Sache ist, aber dennoch erwähnenswert ist. Aus dem finalen Release-Datum macht man aber trotz aller Offenheit jedes Jahr ein großes Geheimnis – bis jetzt.

Im Video zum heutigen Smart Home-Event für Entwickler hat man nun versehentlich (?) den finalen Termin für den Android 11-Launch verraten: Es soll der 8. September sein – ein Dienstag. Das passt auch sehr gut zum Abschluss der Eleven weeks of Android 11, die in etwa an diesem Datum enden. Auch der offizielle Zeitstrahl besagt, dass es rund um den September-Beginn soweit sein soll.

Natürlich könnte es zu weiteren Verschiebungen kommen, aber Stand Heute kommt Android 11 am 8. September.

