Xiaomi Mi TV Stick: Erster Streaming-Stick mit Android TV & Google Assistant kommt nächste Woche (Galerie)

Der Xiaomi Mi TV Stick dürfte die erste Hardware für Googles großen Android TV-Neustart sein, der das Betriebssystem auf allen Ebenen voranbringen soll. In den letzten Wochen gab es zahlreiche Leaks rund um den neuen Android TV-Dongle mit Google Assistant-Fernbedienung und nun hat Xiaomi Deutschland den Termin der Präsentation offiziell gemacht: Nächste Woche soll der Dongle gemeinsam mit weiteren Produkten präsentiert werden.



Google wird dem Smart TV-Betriebssystem Android TV einen Neustart spendieren, der nicht nur eine völlig überarbeitete Oberfläche im petto hat, sondern auch den Google Assistant tiefer integriert und das Streamen von Inhalten erleichtern soll. Erstmals wird das Betriebssystem offiziell in eine Dongle-Hardware gepackt, die hinter dem Fernseher verschwindet und somit aller Voraussicht nach auch den Chromecast ablösen wird. Die Google-Hardware ‚Sabrina‘ wird aber nicht das erste Gerät sein.

Nachdem das heutige Google Smart Home-Event für Endnutzer absolut belanglos über die Bühne gegangen ist und keinerlei Ausblicke oder Produkt-Ankündigungen hatte, kann Xiaomi nun in einer Woche hoffentlich nachlegen. Das auch in Deutschland immer breiter aufgestellte Unternehmen wird nächste Woche Mittwoch, dem 15. Juli, um 15:00 Uhr eine Ecosystem Produktvorstellung veranstalten. Kein vorteilhafter Titel, aber es weckt immerhin keine Erwartungen, die nicht erfüllt werden.

Obiger Teaser wurde vor wenigen Stunden veröffentlicht und zeigt, dass auch der Xiaomi Mi TV Stick zu dieser Präsentation gehören wird (die vierte Ziffer). Außerdem wird das neue Mi Band sowie ein Elektroroller gezeigt, die aber nichts mit Google-Produkten zu tun haben und somit hier im Blog nicht weiter erwähnenswert sind. Der Xiaomi Mi TV Stick hingegen dürfte gleich in zwei Versionen präsentiert werden – Full HD und 4K. Das deckt sich wunderbar mit den gestern bekannt gewordenen Informationen zum FCC-Siegel des Sticks.









Xiaomi Mi TV Stick Spezifikationen

Xiaomi Mi TV Stick Full-HD

1GB RAM

8GB eMMC storage

2.0GHz quad-core Cortex-A53 processor with Mali-450 GPU

Android TV 9.0

1080p output

Bluetooth 4.2

Google Assistant

Bluetooth remote with Voice Assistant key and dedicated Netflix and Amazon Prime Video buttons

Support for Dolby Audio and DTS Surround Sound

Dual-Band Wi-Fi

Ports – HDMI (2.0a), MicroUSB port

Xiaomi Mi TV Stick 4K

2GB RAM

8GB storage

Amlogic S905Y2 quad-core (Cortex-A53) processor with Mali-G31 MP2 GPU

Android TV 9.0

4K output

Bluetooth 4.2

Google Assistant

Bluetooth remote with Voice Assistant key and dedicated Netflix and Amazon Prime Video buttons

Support for Dolby Audio and DTS Surround Sound

Dual-Band Wi-Fi

Ports – HDMI (2.0a), USB Type-C port

Das Event, wenn man es denn in dieser Zeit überhaupt so nennen kann, wird um 14:00 Uhr deutscher Zeit über die Bühne gehen und per Livestream auf YouTube übertragen. Wir werden euch natürlich hier im Blog rechtzeitig an den Stream erinnern und im Anschluss über die neuen Sticks berichten.

