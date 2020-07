Xiaomi Mi TV Stick: Der Streaming-Stick mit Android TV & Google Assistant steht kurz vor dem Start – alle Infos

Google könnte schon auf dem morgigen Smart Home-Event die großen Neuerungen rund um Android TV und die dazugehörige Hardware verkünden, aber vorab steht erst noch einmal der seit längerer Zeit erwartete Xiaomi Mi TV Stick im Rampenlicht. In den vergangenen Wochen gab es bereits zahlreiche Leaks rund um den neuen Streaming-Stick mit Android TV und Google Assistant und nun wurde das kleine Gadget offiziell von der US-Behörde FCC zertifiziert.



Mit dem Neustart von Android TV dürfte Google mehrere Produktgruppen zusammenführen, die bisher streng voneinander getrennt waren und gemeinsam dafür sorgen sollen, dass der Smart TV deutlich weiter ins Zentrum des Smart Homes wandert. Das Betriebssystem Android TV bekommt viele neue Möglichkeiten, eine völlig neue Oberfläche und wird über einen Chromecast-ähnlichen Dongle auf den Fernseher gebracht. Alle Informationen dazu findet ihr im verlinkten Artikel. Auch Xiaomi macht bei diesem Spielchen mit.

Schon seit einigen Wochen ist bekannt, dass Xiaomi am Xiaomi Mi TV Stick arbeitet, der auf ein ganz ähnliches Konzept wie Googles Neustart setzt: Ein sehr kleines Gadget, das hinter dem Fernseher verschwindet – aber statt einem Dongle ist es bei Xiaomi ein Stick. Als Betriebssystem kommt Android TV zum Einsatz und auch der Google Assistant ist ein fester Bestandteil des Produkts, der außerdem einen prominenten Platz auf der Fernbedienung erhalten wird.

Jetzt ist der Xiaomi Mi TV Stick bei der US-amerikanischen Behörde FCC aufgetaucht und hat somit die Zulassung für den Verkauf auf dem amerikanischen Markt erhalten. Das ist für uns Europäer zwar weniger interessant, aber generell darf man davon ausgehen, dass Xiaomi den Streaming Stick in vielen Regionen relativ zeitgleich in den Handel bringen wird. Einem Verkaufsstart noch in diesem Monat würde also nicht viel im Wege stehen. Wie frühere Fotos zeigen, ist das Gadget schon seit längerer Zeit fertig produziert und zum Teil sogar an Händler ausgeliefert worden. Es wird nur noch auf den Startschuss gewartet.

Google könnte schon morgen den Startschuss damit geben, dass das neue Android TV offiziell vorgestellt wird und somit die ersten Geräte auf den Markt kommen können. Der neue Google-Dongle hingegen dürfte wohl erst im Herbst oder Spätherbst dazustoßen – zumindest sagen das alle bisherigen Informationen. Der Xiaomi Mi TV Stick kann den Markt also eröffnen.









Xiaomi Mi TV Stick Full-HD

1GB RAM

8GB eMMC storage

2.0GHz quad-core Cortex-A53 processor with Mali-450 GPU

Android TV 9.0

1080p output

Bluetooth 4.2

Google Assistant

Bluetooth remote with Voice Assistant key and dedicated Netflix and Amazon Prime Video buttons

Support for Dolby Audio and DTS Surround Sound

Dual-Band Wi-Fi

Ports – HDMI (2.0a), MicroUSB port

Xiaomi Mi TV Stick 4K

2GB RAM

8GB storage

Amlogic S905Y2 quad-core (Cortex-A53) processor with Mali-G31 MP2 GPU

Android TV 9.0

4K output

Bluetooth 4.2

Google Assistant

Bluetooth remote with Voice Assistant key and dedicated Netflix and Amazon Prime Video buttons

Support for Dolby Audio and DTS Surround Sound

Dual-Band Wi-Fi

Ports – HDMI (2.0a), USB Type-C port

Xiaomi Mi TV Stick: Galerie & Spezifikationen | Play Store Listing

