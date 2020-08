Android 11: Diese Smartphones sollen das Update auf Googles neues Betriebssystem schon bald erhalten

Google wird schon in wenigen Tagen die finale Version von Android 11 veröffentlichen und das neue Betriebssystem voraussichtlich noch am selben Tag für die hauseigenen Pixel-Smartphones ausrollen. Aber wie sieht es bei allen anderen Smartphone-Herstellern aus, die zum großen Teil ebenfalls bereits den Update-Turbo für sich entdeckt haben? In diesem Artikel findet ihr die offiziellen sowie inoffiziellen Listen der wichtigsten Smartphone-Hersteller.



Die Update-Situation rund um Android hat sich in den letzten Jahren merklich entspannt, denn Googles über mehrere Jahre ergriffene und eingeführte Maßnahmen zeigen Wirkung. Es ist zwar noch weit von der Idealsituation entfernt, aber auch die Smartphone-Hersteller haben erkannt, dass jedes einzelne Update einen enormen Beitrag zur Kundenbindung leisten kann. Wer sich also heute ein kürzlich auf den Markt gekommenes Smartphone kauft, kann sich ziemlich sicher sein, zwei Android-Updates zu erhalten. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber grundsätzlich ist das ein guter Richtwert.

Google musste den Zeitplan von Android 11 mehrfach verschieben und mittlerweile ist es das Betriebssystem mit der längsten Preview-Phase überhaupt in der Geschichte des Betriebssystems – aber nun findet es ein Ende. Aller Voraussicht nach wird Google am 8. September die finale Version von Android 11 veröffentlichen – vielleicht für den Überraschungsmoment auch in diesem Jahr wieder etwas früher. So langsam dürften alle Smartphone-Hersteller wissen, welche Geräte sie versorgen möchten und welche eher nicht.

Bisher hat sich nur OnePlus zu Wort gemeldet und eine offizielle Update-Liste inklusive Zeitplan veröffentlicht. Viele weitere Hersteller werden in den nächsten Tagen nachziehen und natürlich werden wir euch zeitnah darüber informieren, für welche Smartphones das Update auf Android 11 versprochen wird. Bis es soweit ist, findet ihr hier sowohl die offiziellen als auch vorläufigen Listen. Letzte basieren auf der einfachen Wahrscheinlichkeit anhand des Datums der Veröffentlichung.

Positiv hat sich vor wenigen Tagen auch Samsung hervorgetan, denn das Unternehmen hat eine deutlich längere Update-Garantie für alle Smartphones mit dem Flaggschiff-Label ausgesprochen. Das hat direkt aber erst einmal keine Auswirkungen auf das Android 11-Update, sondern greift schon auf Android 12 bis zu Android 13 vor.

Die folgenden Listen sind weder als Update-Garantie zu sehen, noch erheben sie Anspruch auf Vollständigkeit. Es können weitere Smartphones dazu kommen oder einige vielleicht aufgrund technischer Hürden doch nicht aktualisiert werden. Nehmt es einfach als grobe Leitlinie und wartet ab, bis die Hersteller ihre offiziellen Listen herausgeben. Wer ein 2019er oder 2020er Smartphone kauft, hat aber sehr sehr gute Chancen auf Android 11.

Huawei:

Honor

Motorola









Nokia

OnePlus (offizielle Liste)

» Die Details zum OnePlus Android 11-Update

Oppo

Oppo Find X2

Oppo Find X2 Pro

Samsung

» Android: Samsung-Smartphones erhalten nun drei Jahre Android-Updates

Sony









Xiaomi

Pixel-Smartphones

Google wird alle Pixel-Smartphones mit Ausnahme der ersten Generation mit dem Update auf Android 11 versorgen. Für die Pixel 2-Smartphones wird es bereits das letzte Update sein, allerdings ist es auch schon im Herbst 2017 erschienen und hat somit gute drei Jahre auf dem Buckel – Ende der Google-Fahnenstange. In puncto Betriebssystem-Version ist es mit dem Update auf Android 11 aber dennoch bis Herbst 2021 auf dem neuesten Stand. Details zu den Google-Updates für die Pixel-Smartphones findet ihr in diesem Artikel.

Sobald sich weitere Smartphone-Produzenten offiziell zu Wort melden, werden wir euch natürlich zeitnah darüber berichten. Wenn der Stein erst einmal ins Rollen gekommen ist, folgen innerhalb weniger Tage auch weitere Hersteller mit ihren Ankündigungen. Gerade in den nach wie vor strengen Corona- und Home Office-Zeiten sollte man aber in diesem Jahr aber trotz aller Google-Technologien etwas mehr Geduld aufbringen müssen.

