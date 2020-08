Aktion: Amazon Echo Dot Smart Speaker für 9,99 Euro & ein Monat Music Unlimited; Google Assistant installieren

Verpasst nicht die starke Amazon-Aktion! Beim Onlinehändler gibt es auch heute noch den Echo Dot Smart Speaker + ein Monat Amazon Music Unlimited für knapp 18 Euro. Dafür bekommt ihr einen Monat Musik sowie den Smart Speaker, der dadurch rein rechnerisch für unter 10 Euro zu haben ist – ein Angebot, das nicht ganz so häufig kommt. Und wer möchte, kann den Smart Speaker auch mit dem Google Assistant aufrüsten.



Google wird in den nächsten Wochen einige Neuerungen rund um das Smart Home präsentieren: Gerade erst hat Android TV große Neuerungen erhalten , der Umstieg von Google Play Music zu YouTube Music spielt ebenfalls eine Rolle und schon in wenigen Tagen dürfte Google den neuen Google Nest Smart Speaker vorstellen, der noch in diesem Monat auf den Markt kommen soll. Amazon legt vielleicht auch deswegen nach und hat ein sehr attraktives Angebot für alle Smart Home-Freunde, die noch dazu etwas Musikgenuss haben möchten.

Amazon hat eine starke Aktion im petto, die sich Smart Home- und Musikfreunde nicht entgehen lassen sollten und vermutlich noch an diesem Wochenende beendet wird: In einem neuen Bundle gibt es den Amazon Echo Dot inklusive einem Monat Amazon Music Unlimited zum Preis von 17,98 Euro. Normalerweise kostet das Amazon Music-Abo 9,99 Euro pro Monat, für Prime-Mitglieder 7,99 Euro, und der Echo Dot schlägt im UVP mit über 60 euro zu Buche. Den UVP für einen Echo Dot sollte man aber sowieso niemals zahlen. Ist auch mal für 30 Euro haben, nun aber effektiv für unter 10 Euro – da kann man mal zuschlagen! Ihr solltet schnell sein, weil es sehr schnell beendet sein kann.

Voraussetzung für das Angebot ist eine aktive Amazon Prime-Mitgliedschaft und laut zahlreichen Kommentaren dürfte es überwiegend – aber nicht nur (!) – für Neukunden des Musik-Abos gelten. Also ihr müsst das einfach einmal ausprobieren. Und wer sich mit Alexa nicht anfreunden kann, kann natürlich wie gewohnt den Google Assistant verwenden. Die Informationen zur Anleitung findet ihr im nächsten Absatz.

Wer möchte, kann das Amazon Music-Angebot direkt nach dem Abschluss des Vertrags für einen Monat wieder kündigen und somit nicht Gefahr laufen, ein möglicherweise nicht genutztes Abo zu zahlen. Der Smart Speaker ist nur an die Voraussetzung gebunden, dem Musik-Angebot für mindestens einen Monat treu zu bleiben.

(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung!)

Beschreibung von Amazon

Nur für Neukunden von Amazon Music Unlimited mit gültiger Prime-Mitgliedschaft.

Über 60 Millionen Songs unbegrenzt hören. Jederzeit und ohne Werbung.

Echo Dot ist unser beliebtester sprachgesteuerter Lautsprecher und bietet jetzt noch besseren Klang im Vergleich zur Vorgängergeneration des Echo Dot, sowie ein neues Design.

Alexa kann Musik abspielen, Fragen beantworten, die Nachrichten und den Wetterbericht vorlesen, Wecker stellen, kompatible Smart Home-Geräte steuern und vieles mehr.

Streamen Sie Songs von Amazon Music, Spotify, TuneIn und mehr mit satterem und lauterem Klang.

Sie können Personen, die ein Echo-Gerät, die Alexa App oder Skype haben, per Sprachbefehl anrufen oder ihnen Nachrichten schicken.

Verbinden Sie sich direkt über Drop In mit anderen Räumen in Ihrem Zuhause oder machen Sie eine Ankündigung auf allen kompatiblen Echo-Geräten.

Alexa lernt ständig dazu und erhält neue Funktionen und Skills, zum Beispiel Fitness-Tracking, Spiele und vieles mehr.

Vier Fernfeld-Mikrofone stellen sicher, dass Alexa Sie auch von der anderen Seite des Raums hört. Und Wenn Sie kompatible Echo-Geräte in verschiedenen Räumen aufstellen, können Sie das gesamte Haus mit Musik füllen.

Echo Dot kann zudem über Bluetooth oder ein 3,5-mm-Audiokabel mit Ihren Lautsprechern verbunden werden.

Steuern Sie kompatible Lampen, Thermostate, Türschlösser und vieles mehr, allein mit Ihrer Stimme.

Google Assistant auf den Echo Smart Speakern nutzen

Google Assistant oder Alexa? Das ist nicht nur eine Glaubensfrage, sondern kann je nach Anforderungen auch qualitativ und in puncto Funktionsumfang ein großer Unterschied sein. Über den Umweg eines Alexa Skills lässt sich der Google Assistant auf den Echo Smart Speakern installieren. Das ist, muss man sagen, ein recht aufwendiger Prozess, der aber nur einmalig vorgenommen werden muss und dann auf allen Echo Smart Speakern in der Familie genutzt werden kann.

» So lässt sich der Google Assistant auf den Echo Smart Speakern installieren

(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung!)

