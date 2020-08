Android: Diese Samsung-Smartphones & Tablets werden garantiert drei Jahre lang mit Android-Updates versorgt

Google versorgt alle Pixel-Smartphones drei Jahre lang mit Android-Updates und bietet damit einen längeren Zeitraum als die meisten anderen Smartphone-Hersteller – aber Samsung zieht nun nach. Samsung hatte kürzlich angekündigt, ebenfalls drei Jahre Updates zu bieten und hat nun eine Liste aller Geräte nachgelegt, die von diesem neuen Ansatz profitieren sollen. Sie ist überraschend länger als man zu Anfang vermutet hätte.



Samsung hat sich lange auf dem Smartphone-Thron ausgeruht und musste vielleicht auch deswegen kürzlich die Krone an Huawei abgeben , aber das mittlerweile völlig zu Unrecht. Irgendwann in den letzten zwei Jahren haben die Koreaner verstanden, dass man mit schnellen, zuverlässigen und lange garantierten Updates die Kunden besänftigen und wieder langfristig an sich binden kann. Und nun legt man noch einmal nach.

Vor wenigen Tagen hatte Samsung angekündigt, viele Smartphones nun drei Jahre lang mit Android-Updates zu versorgen – und das auch rückwirkend für bereits am Markt befindliche Modelle. Wer dachte, dass dies nur auf die Flaggschiff-Modelle der S- und Note-Serie zutrifft, der irrt aber. Nach einer vagen Ankündigung hat das Unternehmen nun bekannt gegeben, welche Smartphone-Besitzer sich freuen dürfen. Hier die vollständige Liste:

Galaxy S series: Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra, S20+ 5G, S20+, S20 5G, S20 in addition to S10 5G, S10+, S10, S10e, S10 Lite and upcoming S series devices

Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra, S20+ 5G, S20+, S20 5G, S20 in addition to S10 5G, S10+, S10, S10e, S10 Lite and upcoming S series devices Galaxy Note series: Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra, Note20 5G, Note20, Note10+ 5G, Note10+, Note10 5G, Note10, Note10 Lite and upcoming Note series devices

Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra, Note20 5G, Note20, Note10+ 5G, Note10+, Note10 5G, Note10, Note10 Lite and upcoming Note series devices Galaxy Foldable devices: Galaxy Z Fold2 5G, Z Fold2, Z Flip 5G, Z Flip, Fold 5G, Fold and upcoming Z series devices

Galaxy Z Fold2 5G, Z Fold2, Z Flip 5G, Z Flip, Fold 5G, Fold and upcoming Z series devices Galaxy A series: Galaxy A71 5G, A71, A51 5G, A51, A90 5G and select upcoming A series devices

Galaxy A71 5G, A71, A51 5G, A51, A90 5G and select upcoming A series devices Tablets: Galaxy Tab S7+ 5G, Tab S7+, Tab S7 5G3, Tab S7, Tab S6 5G4, Tab S6, Tab S6 Lite and upcoming Tab S series devices

Es wurde zwar nicht im Detail kommuniziert, aber in Zukunft soll das auch für die Nachfolger gelten. Also S21, Note21 und so weiter. Achtung: Bei der A-Serie sind es nur „ausgewählte“ zukünftige Modelle. Kann man nur hoffen, dass die Kunden das „neue Samsung“ mit der erneuten Marktführerschaft belohnen, denn ansonsten könnte es mit diesen Update-Versprechen auch sehr schnell wieder vorbei sein… Ist zumindest meine Vermutung.

