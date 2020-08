Wear OS: Ein echter Hingucker am Handgelenk – Watch Face bringt Einhorn & knallige Farben auf die Smartwatch

Mit Googles Betriebssystem Wear OS ist der Austausch des Watch Face zur Darstellung der Uhrzeit und einiger weiterer Informationen ein Kinderspiel. Die Auswahl an Watch Faces im Play Store ist groß und lässt kaum Wünsche offen, sodass für jeden Nutzer etwas dabei sein sollte. Heute wollen wir im Rahmen der Serie Hingucker am Handgelenk ein Watch Face vorstellen, für das man vielleicht etwas Mut aufbringen muss 😉



Der Play Store hält viele Tausend Watch Faces bereit und obwohl Googles Smartwatch-Betriebssystem in der Nischen-Krise ist, wird die Auswahl immer größer. Deshalb stellen wir an dieser Stelle immer wieder Watch Faces vor, die ihre ganz eigene Besonderheit mitbringen. Es muss keinen Schönheitswettbewerb gewinnen oder wahnsinnige Funktionen erhalten, sondern einfach nur ein Kriterium erfüllen: Es musssein und aus der Masse herausstechen, ganz egal in welcher Form.

Einhörner und knallige Farben haben vor einiger Zeit ihr großes Comeback gefeiert und wurden nun auch im Watch Face Unicorn Wear verewigt, dass alle Vorurteile bedient und die wichtigsten Merkmale ein wenig auf die Spitze treibt. Dabei handelt es sich aber nicht um ein „billiges“ Watch Face, sondern die Entwickler nehmen sich selbst nicht so ganz ernst und bringen das Einhorn Philippe mitsamt knalliger Farben direkt auf das Handgelenk.

Das Watch Face verrät euch sowohl die aktuelle Zeit als auch das Datum, kann ansonsten aber keine weiteren Informationen darstellen, um nicht zu sehr vom eigentlichen Theme abzulenken. Benachrichtigungen, Kalender-Einträge oder Ähnliches gibt es leider nicht, wird bei diesem Theme – bei dem es eher um den Hingucker selbst als um Informationen geht – auch gar nicht gebraucht. Es simuliert eine klassische Armbanduhr mit Einhorn-Thema, nicht mehr und nicht weniger.

Neben dem galoppierenden Einhorn darf natürlich auch der Regenbogen nicht fehlen, den Philippe einmal rund um das Smartwatch-Display zieht und dabei verschiedenste Effekte an den Rand bringen kann. Das Watch Face selbst bietet neben der Auswahl weiterer Themes nur wenige Einstellungsmöglichkeiten.









Wer nicht genug bekommen kann, kann sich für jeweils 1,09 Euro noch weitere Watch Faces kaufen, die Philippe jeweils in ein anderes Thema befördern. Und so schwingt sich das Einhorn auf ein Surfbrett und verteilt Wasserblasen, verkleidet sich als Osterhase und verteilt Eier, wird zum Amor und verteilt Herzchen (mehr Kitsch geht wirklich nicht!) oder wird zu Santa Clause und verteilt Schneeflocken rund um das Uhren-Display.

Das Watch Face richtet sich auf den ersten Blick eher an eine jüngere Zielgruppe, kann aber auch für Erwachsene jeden Charakters sehr, ähm, interessant sein. Erstaunte Blicke sind auf jeden Fall sicher, wenn ein erwachsener Mann (oder Frau) ein solches Watch Face verwendet – und genau darum geht es ja bei unsere kleinen Serie der Hingucker am Handgelenk 🙂

