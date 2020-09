Aktionen im Google Store: Chromecast, Nest Mini, Pixel-Smartphones & mehr reduziert + Smart Speaker Gratis

Letzter Tag der Aktionen im Google Store: Es gibt neue Aktionen im Google Store: Kurz vor der Präsentation von Android 11 und der neuen Pixel-Smartphones senkt Google die Preise der beiden noch-aktuellen Pixel-Smartphones – und das ganz beträchtlich. Aber auch Smart Home-Hardware sowie der Chromecast Ultra und Stadia-Hardware sind heute noch vergünstigt zu bekommen. Mit etwas Glück (und Wissen) habt ihr außerdem die Chance auf einen kostenlosen Google Home Mini-Smart Speaker.



Google steht aller Voraussicht nach vor einem wahren Produkt-Feuerwerk, das vermutlich ohne größeres Event angekündigt werden dürfte: Neben den beiden neuen Pixel-Smartphones steht mindestens ein neuer Smart Speaker vor der Tür und auch der Chromecast dürfte in Kürze durch die neue Android TV-Hardware abgelöst werden. Dazu kommt dann noch heute Abend Android 11 und vielleicht neue Versionen der Android-Ableger. Kein Wunder, dass man nun die aktuellen Generationen abverkauft.

Der Google Store fährt bis einschließlich heute Abend eine „Zurück in den Alltag“-Aktion gestartet, in deren Rahmen es einige Produkte vergünstigt gibt. Zum Teil mit reduziertem Einzelpreis, zum Teil auch als Bundles. Außerdem hat auch das YouTube Premium-Team wieder eine Aktion beim Hardware-Team herausschlagen können und verschenkt derzeit an viele Abonnenten des Musikstreamings kostenlose Google Home Mini Smart Speaker.

Die Aktionen im Google Store

Nest Mini & Chromecast Ultra-Bedingungen

Wenn du Nest Mini sowie Chromecast Ultra zwischen dem 26.08.2020, 00:00 Uhr MESZ und dem 08.09.2020, 23:59 Uhr MESZ kaufst, erhältst du 30 € Rabatt. Nur verfügbar für Nutzer, die mindestens 18 Jahre alt sind und eine Versandadresse in Deutschland angeben. Damit du das Paketangebot in Anspruch nehmen kannst, müssen sich beide Produkte im Einkaufswagen befinden.

Nest Wifi & Zugangspunkt-Bedingungen

40 € Rabatt beim Kauf von Nest Wifi (1 Router + 1 Zugangspunkt) und einem weiteren Nest Wifi-Zugangspunkt oder 25 € Rabatt beim Kauf von zwei einzelnen Nest Wifi-Zugangspunkten. Das Paketangebot gilt vom 26.08.2020, 00:00 Uhr MESZ bis zum 08.09.2020, 23:59 Uhr MESZ. Nur verfügbar für Nutzer, die mindestens 18 Jahre alt sind und eine Versandadresse in Deutschland angeben. Damit du das Paketangebot in Anspruch nehmen kannst, müssen sich beide Produkte des Angebots im Einkaufswagen befinden.

» Android 11: Finale Version kommt vermutlich heute! Alle Informationen rund um Googles neues Betriebssystem









Stadia-Bedingungen

10 % Rabatt auf einen Stadia-Controller beim Kauf eines Stadia Premier Edition. Das Paketangebot gilt vom 01.09.2020, 00:00 Uhr MESZ bis zum 30.09.2020, 23:59 Uhr MEZ. Das Angebot ist nur gültig für Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind. Damit du das Paketangebot in Anspruch nehmen kannst, müssen sich beide Produkte im Einkaufswagen befinden.

Noch mehr Aktionen!

Aber nicht nur der Google Store hat die Preise gesenkt, sondern auch die großen deutschen Elektronikhändler möchten ihre Lager leeren und Platz für die neuen Google-Produkte schaffen. Das Highlight ist in diesem Fall wohl das Pixel 3a in der normalen und der XL-Variante, die mittlerweile für unter 300 Euro zu haben sind und nahezu auf gleicher Preisstufe liegen. Wer sich dafür interessiert, sollte sehr dringend zuschlagen, denn das Pixel 3a wurde längst eingestellt und auch dem Pixel 4 wurde schon der Stecker gezogen.

Die Aktionen bei Media Markt & Saturn

(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung!)

» Android 11: Finale Version kommt vermutlich heute! Alle Informationen rund um Googles neues Betriebssystem

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren