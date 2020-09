Pixel 4a 5G & Pixel 5: Leak zeigt Verkaufsstart der neuen Google-Smartphones in Deutschland – noch vor Pixel 4a

Google wird schon sehr bald die neuen Smartphones Pixel 5 und Pixel 4a 5G vorstellen, die voraussichtlich sehr zeitnah zum Pixel 4a auf den Markt kommen werden. Gestern haben wir bereits einige Details zum Verkaufsstart der beiden Smartphones in Deutschland erhalten und heute wird noch einmal mit dem möglichen Verkaufsdatum nachgelegt. Sollte es sich bewahrheiten, kommen die beiden Smartphones schon in drei Wochen.



Die Pixel-Strategie des Jahres 2020 ist sehr merkwürdig und könnte im vorletzten Quartal durch den Verkaufsstart aller drei Smartphones erneut sehr interessant werden: Google hat das Pixel 4a bereits präsentiert, in den USA in den Verkauf gebracht und zeitgleich die beiden Smartphones Pixel 4a 5G und Pixel 5 angekündigt. Nun könnte sich die kuriose Situation ergeben, dass die beiden nach wie vor nicht angekündigten Geräte noch vor dem Pixel 4 in Deutschland auf den Markt kommen.

Google hat gleichzeitig mit der Präsentation des Pixel 4a die beiden Smartphones Pixel 4a 5G und Pixel 5 in Aussicht gestellt, die zeitnah offiziell vorgestellt werden und auf den Markt kommen sollen. Das Pixel 4a wird ab dem 10. September vorbestellbar sein und am 1. Oktober 2020 auf den Markt kommen. Für die anderen beiden Smartphones gab Google bisher keinen konkreten Zeitraum an – das könnte nun von Vodafone Deutschland übernommen worden sein, wie aus einem Leak hervorgeht.

Auf obigem Foto seht ihr einen Auszug aus der Datenbank von Vodafone Deutschland. Wir sehen, dass die beiden kommenden Smartphones Pixel 4a 5G und das Pixel 5 am 25. September 2020 auf den Markt kommen sollen – das wäre in exakt drei Wochen. Offiziell wäre das noch vor dem Pixel 4-Verkaufsstart, der bei Vodafone allerdings ebenfalls mit dem 25. September angegeben wird. Das ist bekanntlich falsch und es ist nicht davon auszugehen, dass Vodafone das Smartphone schon sechs Tage vor Google verkaufen wird.

Allerdings wissen wir auch nicht, welche Angabe auf dem Bildschirmfoto zu sehen ist: „voraussichtliches…“, könnte natürlich auch das Lieferdatum für die Vodafone-Geschäfte sein. Stellt sich nur die Frage, wenn alle drei Smartphones in Deutschland zeitgleich auf den Markt kommen, warum sie dann nicht auch zeitgleich angekündigt worden und vorbestellbar sind?









Lassen wir das Datum 25. September einfach einmal im Raum stehen und erweitern es gedanklich vielleicht noch bis auf den 1. Oktober. Es zeichnet sich ab, dass es in diesem Jahr KEIN Made by Google-Event im Oktober geben wird. Zwar steht noch weitere Google-Hardware vom Smart Speaker bis zum Android TV-Dongle vor der Tür, aber für diese wird man vermutlich keine eigene Veranstaltung abhalten. Aber wer weiß, vielleicht folgt ja schon am Montag eine große Ankündigung – wäre einen Tag vor der Android 11-Präsentation nicht unpassend.

Erst gestern gab es übrigens Details zum Deutschland-Start: Beide neuen Smartphones werden in zwei Farben auf den Markt kommen und 499 bzw. 629 Euro kosten. Zusammen mit allen bisherigen Leaks ergibt sich schon ein schönes Gesamtbild, das eigentlich nur noch von Google offiziell durch die Präsentation bestätigt werden muss. Alle Informationen rund um die beiden kommenden Pixel-Smartphones erhaltet ihr hier: Pixel 4a 5G | Pixel 5.

» Google Assistant: Neue Verknüpfungen ergänzen die Routinen & Essensvorlieben in den Einstellungen

» Google Home: Android-App zur Smart Home-Steuerung zeigt nun den Status verbundener Geräte (Screenshots)

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren