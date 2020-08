Pixel 4a, Pixel 5 & Pixel 6: Geleakte Zeitpläne & Infos – alle kommenden Google-Smartphones in der Übersicht

Google hat in den letzten Tagen rund um die Pixel-Smartphones viele Fakten geschaffen: Es wurden gleich drei neue Smartphones vorgestellt, ein weiteres wurde eingestellt und durch einen umfangreichen Leak konnten wir einen Blick auf die geplanten Pixel-Smartphones bis Ende 2021 werfen. In diesem Artikel fassen wir noch einmal alle Informationen zusammen: Welches Pixel kommt wann?



Eigentlich ist Googles Pixel-Lineup sehr einfach zu durchschauen: Jeden Herbst zwei neue Smartphones und seit dem vergangenen Jahr zusätzlich weitere Budget-Smartphones. Doch nicht nur in diesem Jahr ist vieles anders, sondern auch im kommenden Jahr geht Google zum Teil andere Wege und wird die Pixel-Serie wohl weiter ausbauen. Klar, dass man sich dann auch irgendwann von älteren Pixel-Smartphones verabschieden muss – wenn auch früher als bisher gedacht.

Nachdem Google das Pixel 4 eingestellt hat, ergibt sich in den USA aktuell die kuriose Situation, dass man im Google Store abgesehen von Vorbestellungsmöglichkeiten KEIN Pixel-Smartphone im Portfolio hat. In Deutschland ist die Situation noch etwas besser, denn sowohl das eingestellte Pixel 3a als auch das Pixel 4 sind noch erhältlich. Allerdings kommen die neuen Pixel-Smartphones hierzulande und in einigen weiteren Teilen der Welt nicht vor Oktober auf den Markt. Gut möglich, dass auch bei uns die Pixel-Ebbe noch zuschlägt.

Aber Googles Ingenieure haben kräftig nachgelegt und so gibt es derzeit mindestens sieben Smartphones, die in der Pipeline sind und schon bald erhältlich sein werden. Nach den zahlreichen Leaks der letzten Woche bekommt ihr hier nun eine schnelle Übersicht über alle Smartphones, die bisher noch nicht erhältlich und zur Hälfte noch nicht einmal angekündigt worden sind. Beachtet dabei aber bitte, dass es sich zwar um offizielle Quellen handelt, sich die Situation bis Ende 2021 aber natürlich noch ändern kann.

Auf jeden Fall kann man sagen, dass die Gerüchte über ein mögliches Pixel-Aus von Anfang des Jahres jeglicher Grundlage entbehren, selbst wenn die Verkaufszahlen vielleicht nicht ganz so rosig sind, wie man sich das bei Google nach mittlerweile vier Generationen und einigen Ablegern gewünscht hätte.









Pixel 4a

Das Pixel 4a wurde mittlerweile offiziell vorgestellt und geht als eines der am längste in der Gerüchteküche gehaltenen Smartphones in die Google-Geschichte ein – genauso wie das Pixel 4 als kürzestes Pixel-Smartphone. Leider hat sich Google für die Strategie entschieden, das Smartphone mit einer extremen Verzögerung zwischen Präsentation und Verkaufsstart auf den Markt zu bringen – zumindest in Deutschland.

Das Smartphone kommt erst Anfang Oktober in den Verkauf, was erneut zu interessanten Konstellationen führen könnte. Alle Details dazu und wie es nun mit dem Pixel 4a weitergehen könnte erfahrt ihr sehr ausführlich in diesem Artikel

Pixel 4a 5G

Das Pixel 4a mit 5G-Unterstützung hat Google bereits angekündigt und wird es tatsächlich nur wenige Tage nach dem Pixel 4a auf den Markt bringen. Während man sich anfänglich noch nicht in die Karten blicken lassen wollte und den Verkaufsstart offen gehalten hat, wurde dieser auf der französischen Seite des Google-Blogs sogar bekannt gegeben. Das Smartphone wird Anfang Oktober starten und dürfte sogar ein riesiges Display mit 120 Hertz besitzen.

Pixel 5

Auch das Pixel 5 wurde bereits von Google angekündigt und ist somit mehr oder weniger offiziell. Zwar hat man noch keine Details verraten, aber mittlerweile wissen wir, dass das Smartphone Anfang Oktober erscheint und möglicherweise ein 120 Hertz-Display besitzen wird. Viele weitere bereits bekannte Details sowie Renderbilder und ein erstes Video vom Pixel 5 findet ihr im folgenden Artikel:

Pixel 5a

Das Pixel 5a wird die Nachfolge des Pixel 4a antreten und soll im Frühjahr 2021 erscheinen. Viel ist über das Smartphone bisher noch nicht bekannt, aber es wurde bereits zwei Mal von Googles Entwicklern erwähnt und gilt somit als bestätigt. Mit ersten Spekulationen muss man aber wohl noch mindestens bis Ende des Jahres warten.

Pixel 6

Es ist noch nicht einmal das Pixel 5 auf dem Markt, geschweige denn offiziell mit allen Details vorgestellt worden, da gibt es schon Informationen zum Pixel 6. Durch ein geleaktes Dokument aus dem Android-Team gibt es nun den Zeitplan für das Pixel 6, die Information, dass es möglicherweise auch wieder ein Pixel 6 XL geben wird und dass es wohl mit Android 12 auf den Markt kommen wird – also im Herbst 2021.

Pixel 6 Foldable

Das Pixel 6 soll nicht nur einen XL-Ableger erhalten, sondern auch erstmals als faltbares Smartphone angeboten werden. In einem geleakten Dokument aus dem Android-Team ist eindeutig die Rede von „foldable“ und einem Erscheinungsdatum im 4. Quartal 2021. Weil Google schon seit langer Zeit an einer Foldable-Unterstützung in Android arbeitet, Samsung zu diesem Zeitpunkt schon bei der dritten Generation steht und auch Apple ein faltbares Smartphone auf den Markt bringen soll, ist ein Foldable-Pixel natürlich überfällig.

Die Informationen über die Geräte des nächsten Jahres stammen aus dem großen Android Pixel-Leak der noch weitere Details bereithält. Dabei muss man natürlich bedenken, dass das lediglich die Daten sind, die das Android-Team vom Pixel-Team erhalten hat. Wer Google kennt, der weiß, dass die linke Hand oft nicht weiß, was die rechte tut. Das Android-Team hat also auch nicht bedeutend mehr Informationen als wir. Und vieles kann sich natürlich auch noch ändern.

