Pixel 4a & Pixel 5: Google verrät versehentlich Release-Termin für die 5G-Smartphones und weitere Hardware

Google hat am Montag nicht nur das neue Pixel 4a vorgestellt, sondern auch noch die beiden 5G-Smartphones Pixel 4a und Pixel 5 angekündigt, möglicherweise um der Gerüchteküche Wind aus den Segeln zu nehmen. Ausgerechnet der Google-Blog selbst soll in der französischen Variante der Ankündigung nun auch das Startdatum der beiden Smartphones verraten haben, das sehr plausibel klingt.



Google überrascht in den letzten Jahren immer wieder damit, bereits bekannte bzw. vorab geleakte Informationen zur eigenen Hardware zu bestätigen und hat im Fall der beiden Smartphones Pixel 4a und Pixel 5 einfach mal eine Ankündigung rausgehauen. Beide Smartphones sollen „im Herbst“ erscheinen und über 5G verfügen. Herbst ist natürlich ein großer Zeitraum, der von Google aber selbst dadurch eingeschränkt wird, dass man die Geräte sicher nicht vor dem Pixel 4a auf den Markt bringt und natürlich auch das Weihnachtsgeschäft mitnehmen möchte.

Ausgerechnet der Google-Blog selbst soll bei der Ankündigung aber etwas zu gesprächig gewesen sein: In der französischen Variante der Ankündigung wurde verraten, dass beide Smartphone ab dem 8. Oktober vorbestellbar sein werden. Das heißt natürlich nicht, dass sie ab diesem Tag verfügbar sind, sondern dass man sie im Google Store bestellen und dann vermutlich etwa zwei Wochen später in Händen halten kann.

Damit ist man zumindest in Deutschland nur wenige Wochen vom Pixel 4a-Release entfernt, was vielleicht nicht die klügste Strategie ist, sich in diesem Jahr aber wohl nicht mehr anders auflösen lassen wird.









Der 8. Oktober klingt recht wahrscheinlich, denn es könnte der Termin für das diesjährige geplante ‚Made by Google‘-Event sein, das man sicherlich nicht absagen, sondern über die Bühne bringen wollen wird. Fraglich ist natürlich, warum der französische Google-Ableger eine solche Information haben sollte. Immerhin handelt es sich nur um eine Übersetzung der US-Ankündigung. Vermutlich wollte man bis kurz vor Schluss das exakte Datum ankündigen und hat es kurz vor der Veröffentlichung aus allen Sprachversionen entfernt und in der französischen einfach vergessen.

Mittlerweile ist das Datum aus der Ankündigung verschwunden, steht aber nun im Raum. Es könnte somit auch das Startdatum für weitere Geräte sein, über deren Erscheinen wir ebenfalls schon seit längerer Zeit Bescheid wissen – so wie etwa das neue Android TV. Nicht mehr ganz so lange muss man hingegen auf den neuen Google Smart Speaker warten, denn dieser soll laut aktuellen Informationen sogar noch in diesem Monat erscheinen. Alle Informationen zum neuen Google Nest Smart Speaker findet ihr in diesem Artikel.

Die neue Google-Hardware

