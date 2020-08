Pixel 4a 5G & Pixel 5: Googles neues Smartphone soll ein sehr großes Display mit 120 Hertz erhalten

Google hat am Montag nicht nur das Pixel 4a vorgestellt, sondern auch die beiden kommenden Smartphones Pixel 4a 5G & Pixel 5 angekündigt. Trotz Ankündigung und Listung im Play Store ist über die beiden kommenden Smartphones noch nicht viel bekannt, aber das dürfte sich im Laufe der nächsten Wochen ändern. Nun ist bekannt geworden, dass eines der beiden Smartphones über ein riesiges Display mit 120 Hertz verfügen soll.



Gerade wurden die Samsung Galaxy Note 20 Smartphones vorgestellt , da rücken schon wieder die Google-Smartphones in den Mittelpunkt: Google ist den ungewöhnlichen Schritt gegangen, schon gut zwei Monate vor dem erwarteten Verkaufsstart zwei weitere Smartphones anzukündigen, mit denen man in diesem Jahr noch rechnen darf. Aber auch an anderen Fronten gibt es Neuigkeiten, nämlich vom neuen Google Nest Smart Speaker

Die kommenden Google-Smartphones Pixel 4a 5G & Pixel 5 sind bereits im Google Store gelistet, aber es fehlen noch sehr viele Details. Nun hat ein Leaker verkündet, dass eines der beiden Smartphones ein 6,67 Zoll-Display mit 120 Hertz besitzen wird, wobei nicht bekannt ist, um welches der beiden Geräte es geht. Es heißt nur „new Google Phone“ und auch auf Nachfrage wollte sich Leaker Ross Young nicht äußern. Gut möglich, dass er es selbst nicht weiß.

And it is 120Hz! — Ross Young (@DSCCRoss) August 4, 2020

Wie auf obigem Foto sehr gut zu sehen ist, ist das Pixel 4a 5G größer als das Pixel 5. Sollte also das Pixel 5 gemeint sein, dann wäre das Pixel 4a 5G gigantisch und fast schon ein Tablet – also unwahrscheinlich. Es spricht vieles dafür, dass Google bei der 5G-Version des Pixel 4a ordentlich auf den Putz hauen und viel Technologie verbauen wird. Neben 5G könnte ein großes Display mit 120 Hertz gut passen. Sicher ist das noch nicht und vielleicht Ross Young ja auch vom weit entfernt Pixel 5a. Einfach mal abwarten.

» Google Nest Home: Googles neuer Smart Speaker soll noch in diesem Monat auf den Markt kommen (Video)

