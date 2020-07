Pixel 3a: Google hat die Produktion der erfolgreichen Budget-Smartphones eingestellt – Portfolio schrumpft

Im Mai 2019 hat Google die beiden Budget-Smartphones Pixel 3a und Pixel 3a XL vorgestellt, mit denen die Pixel-Reihe erstmals um einen Ableger erweitert wurde. Der offizielle Nachfolger, das mittlerweile sehr vertraute Pixel 4a ist zwar noch immer nicht am Markt, aber dennoch hat Google nun die Produktion der Smartphones eingestellt und dementsprechend nur noch die Restbestände abverkaufen lassen.



Über die Verkaufszahlen der Pixel-Smartphones gab es in den letzten Wochen ganz unterschiedliche Berichte. Diese reichten vom Flop und sinkenden Verkaufszahlen bis zum erfolgreichen Hersteller, der unter anderem OnePlus hinter sich gelassen hat. Weil Google selbst keine Zahlen veröffentlicht und sich auch die Marktforscher manchmal widersprechen, wird die Positionierung am Markt wohl weiterhin offen bleiben. Fest steht dennoch, dass das Pixel 3a im vergangenen Jahr die Pixel-Serie gerettet hat.

Wir hatten es gestern bereits berichtet und jetzt ist es offiziell: Nicht nur im Google Store ist das Pixel 3a nicht mehr zu haben, sondern auch alle anderen Händler weltweit werden nur noch die restlichen Smartphones abverkaufen und nicht weiter beliefert werden. Google hat die Produktion eingestellt und lässt somit auch das eigene Smartphone-Portfolio wieder auf die damalige Größe zusammenschrumpfen.

Google Store has sold through its inventory and completed sales of Pixel 3a. For people who are still interested in buying Pixel 3a, the product is available from some partners while supplies last.