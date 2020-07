Android 11: Datenaustausch mit Nearby Sharing wird für erste Nutzer ausgerollt; So funktioniert es (Screenshots)

Google beschäftigt sich seit einiger Zeit mit dem direkten Datenaustausch zwischen Android-Smartphones und wird mit Android 11 das Nearby Sharing in das Betriebssystem bringen. In den letzten Wochen gab es bereits erste Details zu dieser neuen Standardmethode zu sehen und nun wurde sie im Rahmen eines Beta-Tests für die ersten Nutzer ausgerollt. Auf zahlreichen Screenshots könnt ihr sehen, wie das Teilen konkret abläuft.



Es gibt sehr viele Möglichkeiten, beliebige Dateien von einem Gerät auf das andere zu bringen, von der direkten Verbindung über die Cloud bis hin zu Datenträgern. Ausgerechnet unter Android, dem weltweit meistgenutzten Betriebssystem, gab es bisher aber nur Insellösungen oder von Google seit langer Zeit nicht mehr weiterentwickelte Möglichkeiten. Erst im vergangenen Jahr wurde Android Beam eingestellt und nun steht der Nachfolger in den Startlöchern.

Google bringt das Nearby Sharing zuerst zu Android 11, wird es aber im Sinne einer sehr umfassenden Methode auch auf viele weitere Smartphones bis hinunter zu Android 6.x Marshmallow bringen. Laut Googles Statement kann das aber noch etwas dauern und zuerst läuft nun der Betatest mit den ersten Nutzern an. Gleichzeitig wurde übrigens auch bestätigt, dass Nearby Sharing zu anderen Plattformen – bisher wissen wir nur von Chrome OS – kommen wird.

We’re currently conducting a beta test of a new Nearby Share feature that we plan to share more information on in the future. Our goal is to launch the feature with support for Android 6+ devices as well as other platforms.