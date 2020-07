GMail: Massenhaft Spam im Posteingang? Zahlreiche Nutzer berichten von Problemen mit dem Spamfilter

Googles GMail hat eine Reihe von Stärken, die bis heute zur Popularität des Freemailers beitragen – dazu gehört unter anderem der Spamfilter. Dieser arbeitet sehr zuverlässig und hält nach eigenen Angaben weit über 99 Prozent aller Spam-Mails von den Posteingängen der Nutzer fern – normalerweise. Seit einigen Stunden berichten zahlreiche Nutzer darüber, dass der Spamfilter nicht mehr funktioniert.



Googles Spamfilter arbeitet normalerweise sehr zuverlässig und lässt die Nutzer nie im Stich, das werden mit Sicherheit alle langjährigen Nutzer der Plattform bestätigen können. Doch seit heute ist der Filter möglicherweise bei einigen Nutzern in den Urlaub gefahren, denn es funktioniert einfach nicht mehr. Unzählige Benutzer berichten derzeit davon, dass der Filter nicht arbeitet und der Posteingang voll mit Spam-Mails ist. Kommt natürlich auch darauf an, wie hoch das Spam-Aufkommen bei den jeweiligen Nutzern im Allgemeinen ist.

Betroffen sind Nutzer in allen Regionen ohne ein erkennbares Muster, obwohl viele weitere Nutzer das Problem derzeit nicht bestätigen können. Laut dem Google Dashboard gab es ein Problem beim Mail-Versand, was vielleicht auch mit dem Spam-Problem in Verbindung stehen könnte, das lässt sich derzeit aber nur schwer sagen. Konkret wurde das Spam-Problem bisher nicht angesprochen, man kann aber wohl davon ausgehen, dass Google das mittlerweile erkannt hat und daran arbeitet.

Andere Nutzer berichten davon, dass die Zuordnung von wichtigen E-Mails oder die Einteilung nach Kategorien aktuell nicht funktioniert. Es scheint also ein gröberes Problem mit den GMail-Filtern zu geben, das hoffentlich bald gelöst wird.

