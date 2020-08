Pixel 5: Alle Informationen rund um das neue Google-Smartphone – Fotos, Spezifikationen & Preis (Galerie)

Google wird in wenigen Wochen das Pixel 5 vorstellen und damit nicht nur den Nachfolger für das bereits eingestellte Pixel 4 präsentieren, sondern auch in harte Konkurrenz zu den anderen beiden Pixel-Smartphones gehen. In den letzten Tagen gab es so viele Leaks rund um das neue Smartphone, das wir mittlerweile ein sehr genaues Bild haben. Hier findet ihr alle Informationen im Überblick.



Nachdem Google die Pixel-Fans lange Zeit hat zappeln lassen, legt man nun ordentlich nach: Kürzlich wurde das Pixel 4a vorgestellt, das nun sogar noch die Android 11 Beta erhalten hat und in Kürze auch in Deutschland vorbestellt werden kann. Zusätzlich wird es eine 5G-Variante des Pixel 4a sowie das in diesem Artikel behandelte Pixel 5 geben. An Auswahl mangelt es den Fans der Google-Smartphones in diesem Jahr also ganz bestimmt nicht.

Je nach dem, welcher Quelle man vertraut, könnte das Pixel 5 schon im nächsten Monat in den Verkauf gehen oder auch erst Ende Oktober starten. Auf jeden Fall sind wir nun schon nahe genug dran, um den geleakten Informationen sehr viel Glauben schenken zu können. Hier die Zusammenfassung aller in den letzten Wochen geleakten Spezifikationen des Pixel 5, das in diesem Jahr erstmals als Einzelkämpfer auftreten wird. Eine XL-Variante wird es nicht geben.

Alle bekannten Spezifikationen

SoC: Snapdragon 765G Octa-Core

Display: 5,78 Zoll, QHD+ @ 540dpi & 90 Hertz

Abmessungen: 144,6 x 70,4 x 8mm

Speicher: 128 Gigabyte

RAM: 8 Gigabyte

Akku: 3080 mAh oder 4000 mAh

oder Hauptkameras: 0.5x wide-angle lens, possibly the 16MP Sony IMX481

12.2MP main camera (allegedly the Sony IMX363)

Frontkamera: 8MP Sony IMX355

Weiteres: 5G, Fingerabdrucksensor, Lautsprecher & USB-C unten, kein Kopfhöreranschluss

Farben: Black, Green

Beim Akku gibt es derzeit noch widersprüchliche Angaben, die mit knapp 3.000 und 4.000 mAh doch ziemlich weit auseinander liegen. Hoffen wir auf zweites, realistisch wird es aber wahrscheinlich erstes. Auch die Displaydaten sind noch nicht in Stein gemeißelt. Alle weiteren Daten stammen aus dem Benchmark eines angeblichen Hands-on.









Das ist das Pixel 5 (Galerie)

Vom Pixel 5 gibt es mittlerweile das folgende Foto (das kleinere der beiden Smartphones), auf dem wir allerdings nur die Rückseite zu Gesicht bekommen. Ob es echt oder ein Fake ist, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Bei den weiteren Bildern soll es sich um geleakte Pressebilder handeln. Auf den ersten Blick wirken sie echt, sind im Google-Stil gehalten und widersprechen sich jeweils auch nicht gegenseitig. Also – das ist vielleicht das Pixel 5.









Preisgestaltung & Verkaufsstart

Glaubt man den Gerüchten, dann soll das Pixel 5 am 30. September in den Verkauf gehen – aber das sollte man noch nicht zu ernst nehmen. Es ist gut möglich, dass es nur das Datum der Präsentation ist. Genauso gut könnte das Datum aber auch einfach nur gewürfelt worden sein. Bisher hat Google die neuen Pixel-Smartphones _immer_ Anfang Oktober vorgestellt. Ende September kommt dem natürlich nahe, es wäre aber ein Bruch der Oktober-Tradition. Zum Verkaufspreis gibt es bisher nur die obige Angabe: 699 Dollar.

Keine Spielereien

Google wird mit dem Pixel 5 auf die wahnsinnig große Sensorleiste über dem Display verzichten und stattdessen nur die Kamera in das Displayloch packen. Keine mehrfachen Kameras, keine weiteren Sensoren, wohl keine Gesichtserkennung und auch keine Gestensteuerung. All das könnte mit späteren Generationen zurückkehren, aber für das Pixel 5 scheint man nun erst einmal auf ein schickes Design und kostensparende Spezifikationen zu setzen. Details dazu findet ihr in diesem Artikel.

