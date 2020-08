Pixel 4a: Alle Informationen rund um das neue Google-Smartphone mit 5G – Bilder, Spezifikationen & Preis

Google wird dem Pixel 4a im Laufe der nächsten Wochen einen großen Ableger spendieren, der erstmals bei einem Google-Smartphone über 5G verfügen und gemeinsam mit dem Pixel 5 um die Gunst der Käufer werben soll. Über das Pixel 4a 5G ist in den letzten Wochen schon vieles bekannt geworden, sodass wir in diesem Artikel noch einmal alle Informationen zusammenfassen, die bisher über das Pixel 4a 5G kursieren.



Das Pixel-Jahr 2020 wird aus vielerlei Gründen in die Google-Geschichte eingehen: Erstmals hat man das Mai-Flaggschiff ausfallen lassen, wenn auch nicht ganz freiwillig. Dann wird es erstmals drei Geräte relativ gebündelt gleichzeitig geben und natürlich ist auch 5G ein großer Schritt, der in den kommenden Jahren noch eine große Rolle spielen dürfte. Und dass Google sowohl Pixel 4a 5G als auch Pixel 5 bereits angekündigt bzw. in Aussicht gestellt hat, war in der Form auch nicht zu erwarten.

Das Pixel 4a ist hierzulande noch gar nicht erhältlich, noch nicht einmal vorbestellbar, aber schon jetzt zeichnet sich ab, dass Google ein neues Erfolgsmodell im Portfolio hat. Dieses pflegt man so sehr, dass man dem Smartphone sogar noch das Update auf die Android 11 Beta spendiert hat. Das potenziell erfolgreiche Budget-Smartphone wird aber auch einen Ableger erhalten, der ohne Frage die fehlende XL-Variante ersetzen wird: Das Pixel 4a 5G.

Google hat das Pixel 4a 5G bereits offiziell angekündigt und sogar schon den Verkaufspreis verraten, hüllt sich aber ansonsten noch in Schweigen. Klar, der Produktname verrät schon, was das eigentliche Highlight dieses Smartphones sein wird. Es ist nicht zu erwarten, dass das Smartphone darüber hinaus große Innovationen einführen wird, denn diese blieben dann wohl doch eher dem Pixel 5 vorbehalten, das allerdings nach aktuellem Stand ebenfalls in puncto Hardware keine Highlights setzen wird.

In den letzten Wochen gab es zahlreiche Leaks rund um die kommenden Google-Smartphones, wobei auch das Pixel 4a 5G eine große Rolle gespielt hat. Schauen wir uns einmal an, welche Details bisher bekannt sind.

» Google könnte vom iPhone verschwinden: Apple soll an einer eigenen Suchmaschine arbeiten – Milliardenmarkt









Alle bekannten Spezifikationen

SoC: Snapdragon 765G

Display: 5,81 Zoll @ 60 Hertz

Abmessungen: –

Speicher: 128 Gigabyte

RAM: 6 Gigabyte

Akku: 3140 mAh oder 3800 mAh

oder Hauptkameras: 0.5x wide-angle lens, possibly the 16MP Sony IMX481

12.2MP main camera (allegedly the Sony IMX363)

Frontkamera: 8MP Sony IMX355

Weiteres: 5G, zwei Kameras, Fingerabdrucksensor, Lautsprecher & USB-C unten, MIT Kopfhöreranschluss

Farben: Black, White

Über die Akku-Kapazität gibt es widersprüchliche Aussagen, sodass man einfach die Daumen drücken muss, dass es die größere Zahl sein wird – denn der Unterschied ist schon recht gravierend. Ein interessantes Detail ist es vielleicht, dass Google dem Smartphone im Gegensatz zum Pixel 5 einen Kopfhöreranschluss spendiert – ist ja heute schon eine Besonderheit.

Das ist das Pixel 4a 5G

Tatsächlich ist es um das Pixel 4a 5G (noch) etwas ruhiger als um das Pixel 5 und es gibt nur dieses eine vermeintlich echte Foto des Geräts. Das Pixel 4a 5G ist das größere der beiden Smartphones und orientiert sich auf der Rückseite stark am Design des Pixel 4a sowie des Pixel 5. Das einzige weiter Bild ist der von Google veröffentlichte Teaser, der allerdings nur die Proportionen der beiden Geräte zueinander bestätigt und ansonsten natürlich keine weiteren Details verrät.









Preisgestaltung & Verkaufsstart

Glaubt man den Gerüchten, dann soll das Pixel 4a 5G am 30. September in den Verkauf gehen – aber das sollte man noch nicht zu ernst nehmen. Google selbst spricht von einem Verkaufsstart im „Herbst“, der bekanntlich bis in den Dezember hereingehen kann. Oktober halte ich für sehr wahrscheinlich, aber darauf festnageln sollte man sich bisher noch nicht. Dass sie im Oktober vorgestellt werden, halte ich für ziemlich sicher.

Tatsächlich hat Google auch schon den Verkaufspreis des Pixel 4a 5G verraten, der sich wohl nach dieser Ankündigung auch nicht mehr ändern wird. Das Smartphone soll in Deutschland 499 Euro kosten. Bis Ende Dezember aufgrund der gesenkten Mehrwertsteuer nur 486,40 Euro. Wie sich dieser Preis platziert wird sich erst endgültig bewerten lassen, wenn auch der Verkaufspreis des Pixel 5 bekannt ist.

» Google könnte vom iPhone verschwinden: Apple soll an einer eigenen Suchmaschine arbeiten – Milliardenmarkt

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren