Pixel Update: Alle Infos zu den Pixel 11-Smartphones, Pixel Launcher Update, Pixel 10a, Buds-Update und mehr

Es war wieder eine sehr interessante Pixel-Woche, die in diesen Tagen zu Ende geht. Die Leaker waren fleißig und habe uns viele neue Pixel 11-Informationen geliefert, wir berichteten über Updates für den Pixel Launcher, für Now Playing, über ein neues Pixel 10a-Smartphone und noch sehr viel mehr. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die erste April-Woche war in puncto Pixel wieder sehr ergiebig, denn es gab neben vielen Updates und Ankündigungen auch eine ganze Reihe von Leaks. Google hat sogar ein neues Smartphone auf den Markt gebracht, wir blicken auf die Pixel 11-Geräte, berichten über die Erfolge der Reparierbarkeit und zeigen euch aktuelle Aktionen. Es war wieder einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Das sind die Pixel 11-Smartphones

Die Leaker waren wieder fleißig und haben uns viele Pixel 11-Informationen zusammengestellt. Wir zeigen euch in den folgenden einzelnen Artikeln alle Informationen zu den Pixel 11-Smartphones. Es gibt viel Bildmaterial, Videoaufnahmen, wir listen euch alle bisher bekannten technischen Spezifikationen und vieles mehr. Schaut mal in den folgenden Artikeln herein.

» Alle Infos zum Pixel 11

» Alle Infos zum Pixel 11 Pro

» Alle Infos zum Pixel 11 Pro XL

» Alle Infos zum Pixel 11 Pro Fold









Neue Pixel Launcher Homescreen-Funktionen

Es gibt Neues für den Homescreen im Pixel Launcher. Google bringt die Unterstützung für KI-generierte Icon Packs, man zeigt sich flexibler mit den Widgets, es gibt eine Autofüllen-Funktion für den Homescreen und noch mehr. Schaut mal herein, was in diesen Tagen so alles auf die Pixel-Smartphones ausgerollt wird.

» Diese neuen Funktionen starten auf dem Pixel Launcher Homescreen

Update für Pixel Buds

Recht überraschend hat es in dieser Woche ein Update für die Pixel Buds A gegeben. Die erste Generation erhält ein letztes Update mit einer ganzen Reihe von Aktualisierungen. Das Update wird entweder automatisch ausgerollt oder kann manuell angestoßen werden.

» Google veröffentlicht überraschendes Update für Pixel Buds A

Pixel 10a in neuer Farbe

Google bringt das Pixel 10a in einer neuen Farbe auf den Markt, womit es jetzt in vier Farbvarianten zu haben ist. Die neue Farbe ist ein dunkles Blau und soll zunächst nur in Japan verfügbar sein. Gut möglich, dass die Farbe bei Erfolg auch für die Pixel 11-Smartphones angeboten werden wird.

» Google startet das Pixel 10a in einer exklusiven neuen Farbe

Pixel Update für April

Das monatliche Pixel-Update wurde in dieser Woche veröffentlicht. Es bringt eine Reihe von Verbesserungen für die Pixel-Smartphones, die aufgetretene Probleme beheben.

» Das steckt im Pixel-Update für April









Pixel schlägt Samsung und Apple

Die Pixel-Smartphones sind laut einem aktuellen Test noch leichter zu reparieren als die Smartphones aus den Häusern Samsung Galaxy und Apple iPhone. Der Test zeigt, dass Googles Mission in diesem Bereich offenbar erfolgreich ist. Man hat es sich zum Ziel gesetzt, die Smartphones noch leichter reparieren zu können. Nur eine Marke schlägt Google im aktuellen Test.

» Pixel-Smartphones sind leichter zu reparieren als Apple und Samsung

Pixel 11 mit neuem Samsung-Display

Die Pixel 11-Smartphones werden laut Leakern die ersten sein, die auf ein neues Samsung-Display setzen. Normalerweise haben die Apple- oder Samsung-Smartphones diese Ehre, doch in diesem Jahr sind es die Pixel 11-Smartphones. Die ersten Informationen dazu findet ihr im folgenden verlinkten Artikel.

» Pixel 11-Smartphones bringen zuerst das neue Samsund-Display

Now Playing am Sperrbildschirm

Das Now Playing-Widget wurde in den letzten Wochen mehrfach aktualisiert und jetzt gibt es wieder etwas Neues am Sperrbildschirm. Die Nutzer haben jetzt wieder die Möglichkeit, die Musikerkennung direkt am Sperrbildschirm anzustoßen und sich das Ergebnis dort anzeigen zu lassen. Nach dem letzten Update war das nur über eine Lockscreen-Verknüpfung möglich, was bei den Nutzern wohl nicht so gut angekommen ist.

» Update für die Now Playing-Funktion am Sperrbildschirm









Starke Pixel-Aktionen im Google Store

Wir starten mit starken Aktionen in den April, denn im Google Store bei Amazon gibt es hohe Rabatte auf die Pixel-Smartphones und das erweiterte Portfolio. Es gibt Rabatte auf Smartphones, Smartwatches, die smarten Kopfhörer und mehr in Höhe von etwa 30 Prozent und teilweise auch noch mehr. Diese Aktionen solltet ihr bei Bedarf an neuen Pixel-Geräten nicht verpassen – schaut mal im Google Store oder in unseren Einzel-Auflistungen vorbei.

» Hohe Rabatte auf Pixel-Smartphones und mehr im Google Store

» 30 Prozent Rabatt auf Pixel Watch 4 und Fitbit sichern

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

Letzte Aktualisierung am 9.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.