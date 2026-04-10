Pixel-Smartphones: Smarte Musikerkennung erhält ein Update – Sperrbildschirm-Funktion kehrt zurück

Die smarte Musikerkennung Now Playing ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil auf den Pixel-Smartphones und hat zuletzt eine Reihe von Updates erhalten – sowohl unter der Haube als auch an der Oberfläche. Jetzt bringt man eine Funktion zurück, die mit dem letzten Update verlorengegangen ist und von den Nutzern offenbar vermisst wurde: Songs lassen sich am Sperrbildschirm wieder auf Knopfdruck erkennen.



Für einen schnelleren funktionalen Ausbau hat Google kürzlich die neue App Pixel Now Playing gestartet, die die bisherige System-App in den Play Store bringt und schnelle Aktualisierungen ermöglicht. Im Zuge des jüngsten Updates wurde auch die Oberfläche überarbeitet, es kamen neue Funktionen hinzu und für den Sperrbildschirm wurde eine neue Verknüpfung integriert. Dafür hatte man einen anderen Trigger entfernt.

Jetzt gibt es ein weiteres Update für die App, das den Bereich zur Musikerkennung am Sperrbildschirm wieder zurückbringt. Dabei handelt es sich um einen Schriftzug unter dem Fingerabdruckscanner, mit dem sich die Erkennung der aktuell laufenden Umgebungsmusik auslösen lässt. Die Erkennung startet sofort und nach wenigen Sekunden sollten sowohl Titel als auch Interpret und das Coverbild auf dem Sperrbildschirm erscheinen.

Diese Funktionalität ist nicht neu, wurde mit dem letzten Update allerdings aus der App bzw. vom Sperrbildschirm entfernt. Stattdessen wurde eine neue optionale Verknüpfung für den Sperrbildschirm eingeführt. Das Prinzip war dasselbe, allerdings wurde durch diese eher weniger genutzte Funktion einer von zwei wertvollen Plätze auf dem Sperrbildschirm belegt. Jetzt können die Nutzer wieder die Erkennung nutzen und gleichzeitig zwei weitere Sperrbildschirm-Verknüpfungen verwenden.

Das Update wird in diesen Tagen ausgerollt und sollte schon bald auf allen Pixel-Smartphones ankommen.

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[9to5Google]

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