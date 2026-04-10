Gemini Update: Neue Gemini-App für Diktate, Gemini für Android Auto startet, Fitbit Health Coach & NotebookLM

Die erste volle Gemini-Woche im April hatte einige interessante Ankündigungen zu bieten, über die wir berichten konnten: Endlich ist die KI für viele Nutzer von Android Auto gestartet, der Fitbit Health Coach startet in Deutschland, es gibt eine neue App und sogar die NotebookLM-Integration macht Fortschritte. Das und mehr könnt ihr in unserem wöchentlichen Gemini Update nachlesen, in dem wir alle wichtigen Themen der Woche übersichtlich zusammenfassen.



Zum Start in die erste volle April-Woche konnte das Gemini-Team wieder mit einigen interessanten Neuerungen nachlegen, die in diesen Tagen bei vielen Nutzern ankommen: Der Gemini-unterstützte Fitbit Health Coach, der Start von Gemini für Android Auto oder auch eine ganz neue App für die Sprachaufzeichnungen. Aber auch die NotebookLM-Integration dürfte wegweisend sein. In der folgenden Auflistung findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Gemini für Android Auto startet

Google bringt endlich Gemini für Android Auto für die allermeisten Nutzer. Der Google Assistant wird abgelöst, viele Nutzer werden bei der ersten Verwendung von Gemini begrüßt und können jetzt viele weitere smarte Funktionen während der Fahrt nutzen. In einem sehr ausführlichen Artikel zeigen wir euch alle Neuerungen, die das KI-Modell in Android Auto mitbringt. Der Komfort geht deutlich nach oben.

» Gemini für Android Auto ist endlich da – das sind die Neuerungen

Neue Gemini-App für Sprachdiktat

Google hat eine ganz neue App für das Sprachdiktat gestartet, die dank KI-Unterstützung sehr viel bessere Ergebnisse als die klassischen Rekorder liefern soll. Die Aufzeichnungen werden KI-basiert automatisiert und von der Grammatik über die Aussprache bis zu Füllwörtern vieles optimiert.

» Google startet neue Gemini Diktat-App









Gemini integriert NotebookLM

Gemini integriert die Arbeitsbereiche aus NotebookLM jetzt in den KI-ChatBot. Nutzer können Projekte erstellen, dort Dateien hochladen und diese sowohl mit Gemini als auch NotebookLM auswerten, verarbeiten und mehr. Eine interessante Integration, die sicherlich noch ganz am Anfang steht.

» Gemini integrierte die NotebookLM-Arbeitsbereiche

Fitbit Health Coach startet in Deutschland

Eine Überraschung am Freitag: Der Fitbit Health Coach startet jetzt in Deutschland und gibt allen Nutzern die Möglichkeit, ihre Fitness- und Vitalwerte KI-basiert auszuwerten. Das soll viele zusätzliche Informationen bringen, die Coach-Funktionalität unterstreichen und mehr. Schaut mal herein, was das Tool so alles kann.

» Google startet Fitbit Health Coach jetzt auch in Deutschland

Letzte Aktualisierung am 7.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.