Fitbit Health Coach: Neues Gemini-Tool für Fitness und Gesundheit startet jetzt in Deutschland (Screenshots)

Google hat schon vor einigen Monaten den Fitbit Health Coach gestartet, der mit Unterstützung von Gemini einen persönlichen Gesundheitstrainer auf Basis der gesammelten Aktivitäts- und Vitaldaten bieten soll. Das Tool steckt nach wie vor in den Kinderschuhen, startet nun aber dennoch auch in Deutschland und vielen weiteren Ländern.



Google hat große Pläne im Bereich der Fitness und Gesundheit, das ist seit langer Zeit bekannt. Schon bald will man ein neues Fitbit-Armband ohne Display starten und passend dazu wird nun die neue App zur Auswertung für viele neue Länder und Sprachen ausgerollt – darunter Deutschland. Die Zusammenführung der Fitbit-Daten und der Gemini-KI hört auf die Bezeichnung Fitbit Health Coach, in Deutschland spricht man vom „persönlichen Gesundheitscoach“.

Die App soll im Laufe der nächsten Wochen um die neue Funktionalität erweitert werden, wobei diese weiterhin noch in der Preview steckt und entsprechend einmalig aktiviert werden muss. Der Coach soll die gesammelten Daten nicht nur auswerten und schick darstellen, sondern in Form eines echten Coaches mit diesen arbeiten. Es werden Datenströme kombiniert, Trends erkannt, Tipps zur Optimierung gegeben und einiges mehr, um die Vitalität der Nutzer nicht nur zu messen, sondern im besten Fall zu steigern.

Das Fitbit Premium-Abo ist für einige Funktionen notwendig, der Zugang zum Gesundheitscoach kann aber auch ohne ein aktives Abo erfolgen – ähnlich wie man es auch bei den aktuell verfügbaren Fitbit-Funktionen hält. Mittelfristig dürfte man diesen Daten wohl auch für die Gemini Personal Intelligence nutzen wollen, um den Nutzer noch besser kennenzulernen.









Trotz internationalem Start sind viele Funktionen noch nicht verfügbar, die man eingeplant hat. Hier die von Fitbit gelieferte Auflistung aller Features, die erst im Laufe der nächsten Wochen und Monate starten können:

Blutzuckerprotokollierung und -verfolgung

Körpertemperaturprotokollierung und -verfolgung

Manuelle Bearbeitung von Schlafsitzungen und Daten

Erweiterte Laufmetriken für Pixel Watch 3- und 4-Nutzer

Freunde, Gruppen, Rangliste und Nachrichten

Ihre Abzeichen ansehen – sowohl neue als auch frühere

Trainingseinheiten in sozialen Medien oder mit Freunden teilen

TCX-Dateien aus Trainingszusammenfassungen exportieren

Wechseln zur Kinderansicht, um die Daten eines Ihrer Kinderkonten anzuzeigen, das Sie Ihrem Fitbit-Konto hinzugefügt haben.

Die Daten von Aria Air werden mit der Fitbit-App synchronisiert. Sie können Ihr Gewicht in der Vorschau manuell eingeben oder zur Standardansicht zurückkehren, um die Synchronisierung durchzuführen.

Erst vor wenigen Wochen gab es übrigens ein großes Update für den Health Coach, das eine ganze Reihe von neuen Funktionen auf die Plattform gebracht hat. Wir haben sie euch in diesem Artikel zusammengefasst.

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[Fitbit Community]

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